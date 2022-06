Johnny Depp a câștigat procesul cu Amber Heard! Prima reacție a actriței, după ce a pierdut: „Am inima frântă”

In articol:

Au trecut mai bine de șase săptămâni de când Johnny Depp și Amber Heard s-au judecat în tribunal, fiind o perioadă plină de audieri, iar acum, instanța a decis, dându-i actorului câștig de cauză.

Johnny Depp a ieșit învingător în procesul său de milioane de dolari împotriva fostei sale soții, asta după ce juriul a hotărât că un articol publicat în anul 2018 de către The Washington Post este defăimător.

Concret, Depp a dat-o în judecată pe fosta sa soție, Amber Heard, pentru 50 de milioane de dolari, în privința unui articol publicat ”la persoana întâi”, în respectiva publicație, în luna decembrie a anului 2018, care ar fi fost scris chiar de blondină. Mai precis, Amber Heard, în respectivul articol, s-a referit la ea ca fiind ”o figură publică ce reprezintă abuzul domestic”.

Johnny Depp, dezvăluiri fără perdea despre fosta soție în sala de tribunal. Cum s-a răzbunat Amber Heard pe el după o ceartă: "Am găsit fecale umane pe partea mea de pat”

Cu toate că articolul nu conținea numele lui Depp, actorul a spus că este un exemplu de ”defăimare prin implicare”, mai ales că unele părți se refereau chiar la acuzații de abuz pe care ea le-a făcut

Cariera actorului a avut de suferit, după respectivul articol

împotriva bărbatului, după separarea lor din 2016.

De precizat este că, după publicarea respectivului articol, dar și după acuzațiile ce i le-a adus Amber Heard, cariera actorului a avut de suferit, motiv pentru care Depp a decis să-i intenteze proces fostei soții, pe care l-a și câștigat ulterior.

De-a lungul celor șase săptămâni în care cei doi foști soți au fost prezenți în sala de judecată, aceștia au făcut acuzații dure unul la adresa celuilalt, au fost prezenți numeroși martori și au existat multe dovezi ce au

fost puse la dosar.

De asemenea, actorul a numit acuzațiile lui Amber Heard „odioase și tulburătoare”, reproșându-i că i-a distrus cariera, iar actorul a repetat continuu, pe parcursul celor șase săptămâni că, adevărul va ieși la suprafață mai repede sau mai târziu.

Amber Heard, primele declarații după ce a pierdut procesul

Amber Heard este dezamăgită de decizia Tribunalului din Fairfax, Virginia, din cauza faptului că instanța i-a dat câștig de cauză fostului ei soț, Johnny Depp, în procesul de defăimare intentat de acesta.

„Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Am inima frântă pentru că muntele de dovezi încă nu a fost suficient pentru a rezista puterii şi influenţei disproporţionate ale fostului meu soţ. Sunt şi mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbeşte însemna că va fi umilită public. Ne întoarce la ideea că violenţa împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios. Cred că avocaţii lui Johnny au reuşit să determine juriul să treacă cu vederea problema cheie a libertăţii de exprimare şi să ignore dovezile care au fost atât de concludente încât am câştigat în Marea Britanie.

Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt şi mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber şi deschis”, a transmis Amber Heard, după rostirea verdictului.

Totodată, jurații au considerat că Amber Heard a acționat cu ”răutate” împotriva lui Johnny Depp și, în același timp, tot juriul a hotărât ca Depp să primească 10 milioane de dolari în daune compensatorii și alte 5 milioane de dolari în daune punitive.