Johny Romano, dezvăluiri despre viața sa! Ce făcea înainte să devină artist? "Nu m-am ferit niciodată de muncă"

Johny Romano, în vârstă de 24 de ani este noul artist al momentului. Piesa sa, intitulată "Na Janau", este în colabore cu celebrul artistul, Connect-R, cel care l-a adus pe culmile succesului.

Celebrul cântăreț, Connect-R, a fost impresionat de talentul tânărului artist, dovadă că nu i-a luat mult să-l facă cunoscut și să-l lanseze în industria muzicală. De cealaltă parte, Johny Romano a demonstrat că își merită locul în vârful preferințelor muzicale. Acesta a muncit mult pentru visul lui, iar ambiția și talentul sunt calitățile ce îl caracterizează.

Johny Romano: "Vreau să schimb percepția despre Ferentari!"

Johny Romano [Sursa foto: Captură YouTube]

Cântărețul nu s-a ferit cu etnia lui și a recunoscut că, zona unde s-a născut și a crescut este Ferentari. Acest cartier nu este atât de bine văzut de lume, însă artistul vrea să schimbe asta. Johny Romano este un iubitor al artei și un susținător al tinerelor talente.

"Vreau să schimb percepția despre Ferentari! Sunt foarte mulți copii talentați pe care îi respect, pe care îi iubesc chiar. Am văzut niște dansatori de curând acum, extraordinară coregrafia lor. Sunt copii de 15-16 ani, foarte mulți talenați și pasionați.", a declarat Johny Romano, în emisiunea "Fitză cu Aditză", difuzată exclusiv pe canalul theXclusive.

Ce meserie a avut Johny Romano înainte să fie artist?

Johny Romano [Sursa foto: Captură YouTube]

Înainte să aibă succesul de astăzi, Johny Romano a muncit din greu pentru a-și îndeplini visul. Până să urce pe scenă, a trecut prin alte locuri, făcând alte lucruri, pentru a se putea întreține.

"Când eram mic, pe la vreo 10 ani, aveam o borsetă cu câteva cd-uri și mă duceam pe la oameni, unii aveau și 30 de ani. Făceam tot felul de reparații, de instalări.", a povestit artistul.

Tot în emisiunea "Fitză cu Aditză", cântărețul a vorbit deschis despre fosta sa meserie, pe care a făcut-o cu drag și care îl mai ajută și în prezent.

"După ce am terminat liceul, m-am băgat la electronică, am sunat la IT și a fost minunat, m-am înțeles cu toată lumea. E ceva ce eu respect în continuare. Nu mai muncesc în IT, dar încă știu ce trebuie să știu dacă e vreodată nevoie.", a mărturisit Johny Romano.

Domeniul IT nu este singurul în care solistul a activat. Pentru a putea câștiga cât avea nevoie, a trebuit să aibă mai multe job-ur, printre care și...chelneria.

"Am lucrat și în bucătărie, pe partea de ospătar. Am muncit, nu m-am ferit niciodată de muncă. Dar în schimb, nu am făcut niciodată rele, n-am datorii pe nicăieri.", a precizat Johny Romano, în emisiunea "Fitză cu Aditză".

