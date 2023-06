Johny Romano recunoaște că nu are timp de drame în dragoste: "Așa ceva nu suport, nu halesc". Ce spune artistul despre gelozie și actuala lui iubită

In articol:

Johny Romano se numără printre cei mai îndrăgiți artiști din România. Cu un program extrem de încărcat și fiind concentrat 100% pe carieră, el mărturisește că urăște extrem de tare dramele din dragoste și vrea ca în viața personală să fie liniște.

Cântărețul are mare noroc, pentru că și-a ales o iubită exact așa cum îi place. Partenera sa înțelege că de cele mai multe ori artistul este ocupat la studio și mărturisește că nu s-a confruntat cu probleme din cauza geloziei. Invitat la "Duet cu Alexandra Ungureanu", Johny Romano a vorbit despre iubita lui și despre aspectele peste care nu ar putea trece niciodată într-o relație.

Johny Romano, detalii în premieră din viața amoroasă

Johny Romano se bucură de un mare succes în prezent, atât în carieră, cât și în dragoste. Artistul trăiește o poveste frumoasă de dragoste împreună cu partenera sa, iar cea mai mare dragoste rămâne cu siguranță muzica.

Talentul său a cucerit imediat România, însă foarte multă muncă stă în spatele carierei lui Johny Romano. Vedeta recunoaște că dă totul pentru muzică și cel mai mult îi place ca în viața personală și mai ales în cea de cuplu să nu existe drame. Vrea ca lucrurile să meargă cât se poate de bine, tocmai pentru a se putea dedica muzicii!

"Sunt foarte ok, mie nu îmi place ca lucrurile să meargă prost. În general, adică tot ce îmi stă mie în putere ca lucrurile să nu meargă prost, eu vreau să fac. Nu vreau să fiu niciun fel de om, eu nu beau, nu nimic, nu îmi arde să merg pe afară în anturaje.

Chiar și în relația cu iubita mea, mie nu îmi plac dramele.(...) Focul meu din inima mea este ca lucrurile să nu meargă prost. Tot ce îmi stă în putere eu vreau să fac. Nu vreau țipete, certuri, nu suport, nu halesc. La mine este exclus. Nu vreau să fie un desen animat în care e totul frumos, zboară păsărele în jurul meu, dar vreau chestia asta, dacă e ceva care se întâmplă cu noi, rezolvăm. Dar rezolvăm, pentru că nu vreau să fiu într-un spațiu în care eu trebuie să mă apăr. Să mă apăr pentru ce? Pentru faptul că nu am făcut nimic", a explicat Johny Romano, la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

Johny Romano [Sursa foto: Captură YouTube]

Iubita lui Johny Romano nu este o femeie geloasă

Johny Romano și-a ales o parteneră de viață specială, fix pe gustul lui. Iubita artistului nu este o femeie geloasă, este exact ceea ce și-a dorit! Vedeta mărturisește că nu s-a confruntat cu astfel de probleme în relație și spune că tânăra știe exact cum este el.

De cele mai multe ori, Johny Romano pune munca pe primul loc și are nevoie de liniște în viața lui tocmai pentru a scoate piesele exact așa cum își dorește.

"Cred că ar fi dacă ar fi să fie pusă în situația aia, dar ea stând în jurul meu și trecând ceva timp, a înțeles că eu sunt bolnav mintal și că am treabă. De multe ori nu îmi arde nici de ea. Am nevoie în capul meu să fie cât mai liber. Dacă mai vine ceva și din exterior se duce tot. De asta nu am putut niciodată. Înainte de iubita mea de acum, cea mai lungă relație a fost de două luni jumate", a mărturisit el.

Johny Romano [Sursa foto: Captură YouTube]

Johny Romano nu crede în prietenie după despărțire

Artistul a mărturisit în emisiunea Alexandrei Ungureanu că nu crede în prietenia dintre un bărbat și o femeie după despărțire. Spune că lucrurile acestea s-ar putea întâmpla cel mult până pe la 21 de ani, dar mai târziu nici măcar nu ar trebui să se pună problema.

"Nu există prietenie după dragoste. Mi se pare că noi ca oameni, e ok până pe la 19 – 20 de ani, dar apoi noi ca oameni și o oră dacă o dăm pe mizerii din astea precum: unde ai fost, ce ai făcut?! Deja mi se pare că sunt pe un drum greșit.

Ora aia și dacă mă uit la tavan e mai bună. Este o anulare a productivității, doar ca să trăiești tu un film. Eu mereu am luat astea cumva în derâdere, mai ales ca bărbat. Ca femeie mai accept, oricum femeile simt altfel dragostea și emoțiile, dar mi se pare ca bărbat, după o vârstă, dacă vii să îmi spui ce probleme sentimentale ai tu și nu faci nimic... Dacă facem treabă și îmi spui hai ca mai e ok, dar dacă tu nu vii la muncă că ai stat să te cerți cu nevasta atunci nu mai vorbim", a precizat Johny Romano, la Kanal D2.

