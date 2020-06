In articol:

Jojo a suferit un accident cumplit. Ce s-a întâmplat cu actrița? Cătălina Grama, cunoscută ca Jojo în showbiz-ul românesc, a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei, pe care l-a ținut ascuns până acum.

Jojo a suferit un accident cumplit! Actrița a rămas marcată pe viață

După ani de zile în care Jojo nu a vrut să deschidă subiectul, acum actrița a considerat că a venit momentul să rupă tăcerea, întrucât a primit multe acuzații din partea internauților, care sunt convinși că vedeta și-a făcut operație de mărire a maxilarului. Adevărul este că Jojo a suferit un accident în copilărie, în urma căruia și-a rupt maxilarul. Astfel, în urma acestei traume, blondina a rămas cu o deformație vizibilă.

„Mi-am făcut o fotografie în care se vede în mod clar partea mai proeminentă a maxilarului meu. Asta ca să nu mă mai întrebe nimeni dacă mi-am mărit maxilarul. Oricum, de ce ţi-ai mari maxilarul?! În adolescenţă am tinut o cură de slăbire care m-a făcut să îmi pierd cunoştinţa când eram la liceu. Am leşinat, am căzut şi m-am izbit puternic cu partea stangă a fetei de ciment.

Am avut un edem cerebral de toată frumuseţea, şi am primit tratament 3 luni de zile pentru asta, pentru că am făcut şi o spasmofilie extremă (îmi tremurau şi mâinile şi faţa în acelaşi timp). Am rămas cu o asimetrie a feţei (mandibula mai proeminentă pe partea stangă şi un pomete modificat, mai umflat, pentru că a fost fisurat).

Nu îmi fac mereu fotografiile pe “partea mea bună”, pentru că m-am obişnuit cu asimetria asta în timp. M-am hotărât să postez fotografia asta pentru că aici lucrurile sunt extrem de evidente: un pomete e mai umflat, celalalt nu, iar maxilarul e mai pronunţat pe partea stângă. E o chestiune de unghi, poziţie şi aşa mai departe. Nimeni nu este perfect. Cu toţii avem defecte mai mult sau mai putin vizibile. Acesta este din păcate un defect pe care nu îl pot corectă”, a declarat Jojo.