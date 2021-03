”Jojo”, cerșetor român, erou printre străini. După ce a donat bani spitalelor, acum Nelu a salvat o mămică de hoți: ”Omul care nu are mai nimic, dar dă totul celorlați”

In articol:

Ion-Nelu Gioroiu are 52 de ani și este cunoscut drept „Jojo”. Românul nu avea adăpost și obișnuia să doarmă de ani buni pe străzile din Nisa. Acesta i-a impresionat pe străini, după ce și-a donat toți banii victimelor, care au avut de suferit după inundațiile provocate de furtuna Alex.

Gestul său de a dona toți bănuții lui pe care îi câștigase prin muncă, a surprins întreaga comunitate. Economiile sale au fost donate victimelor inundațiilor din Alpes-Maritimes, după trecerea furtunii Alex. Primăria din Nisa i-a oferit un loc de muncă, românului fără adăpost.

„ M-a sunat spunându-mi că vrea să doneze 150 de euro pentru victime. Când am venit să-l văd, am încercat să înțeleg, știu că nu are bani și de aceea vinde revistele, dar a insistat. Mi-a spus că a reușit să pună ceva bani deoparte și că vrea să ajute familiile care au pierdut totul, pentru că știe ce simte să rămâi fără nimic.... a scos două pungi cu monede și a insistat să le luăm ”, este mesajul publicat de asociația Solidarity 06 în folosul celor fără adăpost, pe Facebook, acum ceva timp.

Românul ”Jojo” pentru a doua oară erou printre străini[Sursa foto: Captură foto]

Românul ”Jojo”, erou pentru a doua oară

”Jojo” a ajuns din nou subiect în presa franceză. Bărbatul, care-și ducea veacul pe străzi, s-a făcut remarcat pentru donaţiile sale pentru spitale din puţinii bani pe care îi câştiga.

Acum, românul este lăudat pentru curajul său de a ajuta o mamă jefuită pe stradă.

Povestea lui Jojo a fost comentată chiar de către ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu.

" Deseori vorbim/ scriem despre 'oamenii mari', care fac 'lucruri mari'. Azi dimineața însă, în revista presei a lui Claude Askolovitch pe France Inter, mi-a atras atenția un articol din Nice-Matin despre un compatriot. Jojo e român, stă la Nisa și până de curând locuia pe străzi, era ceea ce se numește în franceză un Sans Domicile Fixe (SDF).

În toamna anului trecut, o furtună puternică lovește Coasta de Azur, furtuna Alex. Mai mulți oameni își pierd viața, sate și orașe sunt inundate, sute de mii de case rămân fară electricitate. Se naște un elan de solidaritate, la care participă și Jojo. Din minusculele lui economii donează 150 de euro pentru sinistrați. Gestul e remarcat de cineva, ajunge în presa locală, primarul îl apreciază și îi oferă lui Jojo de lucru; agent de curățenie al orașului. Un final frumos...dar povestea continuă: ieri după amiaza, Jojo vede că un hoț tocmai furase telefonul unei doamne, care era atentă la un bebeluș de câteva luni. Nu ezită, fuge după hoț, îl prinde, și după o scurta încăierare, recuperează telefonul. Îl restituie doamnei și pleacă.

Dar cineva îl recunoaște pe Jojo și azi avem din nou un articol în ziarul local. Iar revista presei se încheie optimist (cum nu se prea întâmplă des in aceasta perioada): 'Jojo, un erou discret, un super-erou, un om care nu are mai nimic, dar dă totul celorlalți'", a scris ambasadorul, pe Facebook.