Cunoscuta actriță a suferit de hernie ombilicală și a ajuns numaidecât pe mâinile medicilor.

Operația a avut loc acum ceva timp, ea fiind un succes, astfel că în aceste momente Jojo se simte foarte bine și este gata să revină la activitățile sale de zi cu zi.

Sportul: una dintre cele mai mari pasiuni ale lui Jojo

Din păcate, în perioada în care actrița a avut probleme de sănătate, a fost nevoită să renunțe la una dintre cele mai mari plăceri ale sale, și anume sportul.

Acum că sănătatea ei este pusă la punct, frumoasa blondină s-a reîntors în sala de fitness, unde muncește din greu pentru o siluetă de invidiat.

După ce a dat naștere la doi copii, Jojo arată foarte bine, deși dorește să mai facă îmbunătățiri la aspectul ei fizic.

„M-am apucat destul de serios de sală. Sau măcar îmi imaginez asta. Înainte să mă antrenez cu Eliza mergeam la sală şi făceam tot felul de exerciţii uşoare. Acum s-a schimbat povestea. Eliza spune că o să fiu iar fit. Mai mult decât atât, o să am şi un posterior antrenat! După două naşteri şi multă pauză de sport pentru că am avut hernie ombilicală şi am operat-o după, iată cum începe încet, încet, călătoria mea cu Eliza alături”, a scris Jojo pe Instagram.

Deși spune că nu este ușor, actrița încearcă din răsputeri să ajungă la rezultatele dorite.