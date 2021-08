Jorge, despre cel mai stânjenitor moment din cariera lui: "Am stat cu frică până în ultima secundă"

Jorge [Sursa foto: Instagram] 10:52, aug 4, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Jorge este unul dintre cei mai buni soliști din România, dar artistul cochetează și cu actoria, de care este cu adevărat pasionat. Oamenii l-au putut vedea de multe ori pe scenă, în mai multe piese de teatru, însă una dintre prestații i-a rămas bărbatului întipărită în minte pentru totdeauna, căci a fost un moment cu adevărat jenant pentru el.

Jorge, despre cel mai stânjenitor moment din carieră

Chiar dacă încearcă să facă totul cu profesionalism și să dea dovadă mereu de exigență în ceea ce privește munca, Jorge a mărturisit că a avut parte și de situații mai puțin confortabile, în care s-a simțit de-a dreptul jenat.

Actorul a povestit, într-un interviu pentru Unica.ro, că atunci când interpreta personajul Romeo, din cunoscuta piesă de teatru "Romeo și Julieta", a trecut prin clipe stânjenitoare, pentru că nu își mai aducea aminte primul vers al unei melodii, lucru care l-a făcut să se panicheze: "Când jucam personajul Romeo în «Romeo și Julieta» la Teatrul Național de Operetă, am avut un colaps de câteva minute. Nu puteam să-mi amintesc primul vers al unei melodii și nici nu aveam pe cine să întreb. Am stat cu frică până în ultima secundă. Fiind deja pe scenă, în momentul în care am început să cânt, au ieșit versurile, automat, pe gură. A fost înspăimântător.", a declarat Jorge, pentru sursa citată.

Ce își dorește Jorge să schimbe la el?

Jorge a povestit că mai are multe lucruri pe care vrea să le îmbunătățească la el, însă primordial ar fi acela de a deveni mai recunoscător pentru ceea ce are.

Artistul a realizat că timpul trece foarte repede și nu a apucat să trăiască suficient în prezent, căci a fost blocat între trecut și planurile pentru viitor: "Mereu îmi doresc mai mult, ceea ce nu e rău, dar simt că parcă trece timpul prea repede și nu mă bucur de ce am. Am stat în capcana timpului mulți ani, adică mereu mă gândeam la trecut sau la viitor. Pandemia m-a ajutat să mă ancorez mai mult în prezent.", a încheiat actorul, pentru aceeași sursă.