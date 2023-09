Jorge îi simte prezența tatălui său și dincolo de moarte! Experiența neobișnuită pe care a trăit-o artistul! Nu i-a venit să creadă ce i s-a întâmplat: „Am stat lângă tata”

In articol:

Nu mai încape îndoială faptul că Jorge este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști din țara noastră. De-a lungul anilor a reușit să-și construiască o carieră de succes atât în industria muzicală, cât și în actorie, ba mai mult decât atât, și-a deschis și un podcast care este foarte apreciat în rândul internauților.

De asemenea, pe plan personal se bucură de o familie minunată, de care este foarte mândru. Artistul și partenera sa de viață, Ramona Prodea, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună și un fiu, pe David. De asemenea, cântărețul are încă o fiică, dintr-o relație anterioară, pe nume Karina. Totodată, actuala sa parteneră de viața are, la rândul său, o fiică, Ilinca.

Jorge se simte un bărbat noroc din toate punctele de vedere, iar până acum a muncit foarte mult pentru a-și îndeplini toate obiectivele. Cu toate acestea, îi simte în fiecare zi lipsa tatălui său, iar de curând a mărturisit și una dintre experiențele pe care le-a trăit de când părintele său a plecat la Ceruri.

Jorge îi simte lipsa tatălui său

Se poate spune că Jorge a experimentat succesul pe toate planurile, are o familie frumoasă și un parcurs profesional demn de invidat. Fără îndoială, a muncit foarte mult pentru a ajunge până în acest punct al vieții sale și este recunoscător pentru toate lucrurile frumoase pe care le-a experimentat până în prezent.

Cu toate acestea, de 17 ani duce în spate durerea pierderii tatălui său. Îi este întotdeauna dor de ea, iar recent a mărturisit și faptul că a trăit o experiență ieșită din comun, la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

Mai precis, într-unul din momentele dificile din viața sa, a simțit că tatăl său este alături de el. Se afla chiar pe malul mării atunci când a a avut senzația că este alături de el, iar aceea este una dintre amintirile pe care artistul l e păstrează în suflet, mai ales atunci când dorul este insuportabil.

„Sunt foarte norocos și cred că sunt din ce în ce mai norocos prin prisma faptului că am înțeles că trebuie să muncesc și să dau tot, că norocul este pentru cei care muncesc. Și tată este în continuare în sufletul meu și în viața mea.(...) l-am simțit de câteva ori aproape, chiar foarte aproape. E o chestie pe care n-am povestit-o până acum dar într-una din nopți, când m-am trezit, am simțit prezența tatălui meu și m-am îndreptat către malul mării și acolo am stat câteva secunde ca și când am stat lângă tata și ne uitam amândoi la valuri.

Pentru mine, momentul ăla, de fiecare dată când mi se face dor de tata, mă duc cu gândul acolo, cum am stat noi doi pe malul mării și ne uitam la stele. A fost o chestie fantastică pe care nu credeam că o să o trăiesc vreodată. Au trecut 17 ani de când nu mai trăiește tata și anul ăsta chiar că a fost cu niște chestii fabuloase, o binecuvântare în continuu. Nu îmi rămâne decât să fiu recunoscător și să îi mulțumesc lui Dumnezeu, să îi dăm înainte.”, a mărturisit Jorge pentru Ciao.ro.

Jorge îi simte prezența tatălui său și dincolo de moarte [Sursa foto: Instagram]