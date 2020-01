Cântărețul Jorge a avut probleme de sănătate și a ajuns la spital!

Jorge a avut tensiunea mare și a fost internat de urgență. Ulterior, a decis să-și schimbe și stilul de viață. Astăzi s-au împlinit două săptămâni de când nu a mai băut cafea. Jorge a împărtășit experiența avută cu internauții.

Jorge, internat de urgență

"2 saptamani de cand am renuntat la cafea. Desi nu mi-am dorit acest lucru, decizia venind in urma unei internari rapide din cauza tensiunii, am “hotarat” fara voia mea, sa ma las. Se pare ca avem corpuri mai inteligente decat credem. Il las de acum pe el sa ia deciziile de sanatate si sa ma “anunte” din timp, daca e nevoie de schimbare", a explicat Jorge pe contul lui oficial de Facebook.