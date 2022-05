Jorge, primele declarații despre al patrulea copil. Artistul este pregătit să devină tată din nou: „Eu nu am pus stop la copii”

In articol:

Jorge este un artist foarte talentat și un familist convins. Recent, în cadrul unui interviu, artistul a făcut primele mărturisiri despre venirea pe lume al celui de-al patrulea copil.

Jorge consideră că este tatăl a trei copii în acest moment. Artistul are o fetiță de 8 ani pe nume Karina din căsnicia trecută și un băiețel pe nume David, cu actuala sa soție, Ramona.

Partenera artistului mai are o fiică pe nume Ilinca în vârstă de 16 ani, însă pe care o consideră ca pe fiica lui. Chiar dacă nu au o legătură de sânge, cei doi au o relație foarte specială și se înțeleg de minune în orice circumstanțe.

Citeste si: Fiul lui Jorge a ajuns de urgență la spital, după ce s-a infectat cu o bacterie periculoasă: „A stat două nopți pe oxigen. Boala asta a fost foarte agresivă”

Citeste si: Superba vedetă de la noi a născut în mare secret un băiețel! Artista a ținut secretă toată sarcina- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Jorge își dorește să devină din nou tată

Cu toate că o bună perioadă Jorge a fost destul de discret în ceea ce privește viața sa personală, acum artistul s-a deschis în fața fanilor lui și a

oferit detalii neștiute despre viața sa de familie. În acest moment are trei copii cărora le oferă toată atenția lui, însă prezentatorul TV nu vrea să se oprească aici, în ciuda faptului că soția sa, Ramona, consideră că trei copii sunt mai mult decât suficienți.

Jorge și Ramona [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Frate, m-a prins!” Jorge, primele declarații despre infidelitate! Artistul a recunoscut că și-a înșelat soția

Dacă soția lui consideră că nu mai este cazul să rămână din nou însărcinată, Jorge este deschis, considerând că ar fi o reală binecuvântare venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Cu această ocazie, artistul a povestit o întâmplare în care soția sa s-a panicat la un moment dat din cauza unei alarme false. În același timp, Jorge era foarte relaxat, pentru că el, momentan, nu a pus „stop la copii”.

„Eu nu am pus stop la copii, dar soția mea mi-a zis gata! E suficient! Acum o perioadă, am mai trecut prin niște semne de întrebare. Ne întrebam ce se întâmplă, dar a fost alarmă falsă! Ea era panicată toată, eu eram ok, am zis: să vină și al patrulea!”, a spus Jorge, conform Click.