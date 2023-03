Jorge s-a operat! Artistul, primele declarații despre starea de sănătate: „Așteptarea asta a fost cea mai grea”

In articol:

Jorge a fost concurent în cadrul unei emisiuni de aventură care s-a desfășurat în Republica Dominicană, însă din cauza unei accidentări, artistul a fost nevoit să părăsească competiția. Totuși, după ce a revenit în România, cântărețul a mers direct într-o vacanță peste hotare alături de familia sa, dar după concediu, Jorge a fost nevoit să se opereze la genunchi.

La scurt timp după intervenția chirurgicală, Jorge a vorbit despre cum a decurs totul, mărturisind că se simte bine, însă urmează 5 săptămâni în care nu va avea voie să calce pe picior, dar este optimist privind recuperarea.

Citește și: „Gata! Eu nu mai pot așa!” Jorge și soția lui, schimb de replici la TV! Ramona Prodea era decisă să divorțeze, iar artistul nu știa nimic. A aflat în direct

„Mi-a ajuns cuțitul la os, ca să zic așa, mai exact, bisturiul. Am ieșit vesel din operație. Am stat 2 nopți internat iar acum sunt acasă. Fericit că în sfârșit m-am operat. Așteptarea asta a fost cea mai grea.

Citeste si: Avocatul fraților Sterp a făcut primele declarații despre dosarul în care aceștia sunt implicați. Culiță și Iancu sunt acuzați de înșelăciune- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Urmează 5 săptămâni în care nu am voie să pun piciorul jos însă nu mă sperie, am povestit toată procedura cu operația, într-un vlog pe care l-am postat, la cererea fanilor.”, a dezvăluit Jorge, pentru Click.ro.

Jorge [Sursa foto: Captură YouTube]

Jorge a fost optimist chiar și înainte de operație

Deși urma să fie operat și avea emoții, Jorge a fost extrem de optimist privind intervenția chirurgicală și, înainte de aceasta, cântărețul a făcut o filmare, pentru a-i ține pe

fani la curent cu întreaga procedură.

Citește și: Jorge, veste cruntă din partea medicilor! Artistul ajunge pe masa de operație: "Bine că s-a întâmplat doar atât"

„Prima operație din viața mea! Eu nu m-am operat în viața mea! Ba da, m-am operat la ochi. Dar nu am avut niciun oscior, niciun deget, nimic, rupt… Râd că am emoții! Deci mâine dimineață, la prima oră am înțeles că sunt primul pacient, de-aia mă internează din seara asta…”, povestea Jorge din mașină, în drum spre spital.