Jorge, uluit de succesul lui Yny Sebi! "O perioadă de timp nu a mai fost așa ceva în România" | EXCLUSIV

Jorge se numără printre cei mai talentați cântăreți de la noi din țară. A trecut prin momente dificile în viață, însă a reușit cu succes să depășească acele momente de criză și iată că acum se poate mândri cu o carieră strălucită și cu o familie la care mulți doar visează.

Jorge, despre Yny Sebi:" M ă bucur pentru el"

Yny Sebi este un artist la început de drum, în vârstă de 17 ani, care are milioane de vizualizări la piesele postate pe canalul lui de YouTube. Acesta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, cel mai de succes duo fiind cu Bogdan de la Ploiești. Jorge, deși este foarte pasionat de tot de înseamnă mediul online și trenduri, recunoaște că foarte greu ține pasul cu noii artiști și succesul lor nemaipomenit, cel care cu adevărat l-a impresionat fiind Yny Sebi.

"Sunt alții din generația nouă, ca Yny Sebi și nu mai dau nume. Am fost fascinat de cât succes are acest băiat și chiar mă bucur pentru succesul lui. Mai devreme, abia am putut să trec 300 de fete, care erau în jurul lui și mi se pare fascinant că încă se întâmplă asta în România. Sunt foarte bucuros că se întâmplă, pentru că o perioadă de timp nu a mai fost așa ceva în România, ne-am întors undeva la pragul de 2002-2004, unde noi trăiam chestia asta atunci când ne-am lansat cu trupa și după aceea, dintr-odată a dispărut, isteria aia. Când l-am văzut, mi-am adus aminte când eram la 20 de ani, cât de tare era sentimentul și mă bucur pentru el.", a declarat Jorge, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Jorge, tradiție de vacanță cu familia

În fiecare an, Jorge și familia lui aleg aceeași destinație pentru a se relaxa în vacanță.

Este vorba despre Turcia, unde se simt cel mai bine. Iată de ce aleg să călătorească acolo în fiecare an.

"Eu și familia mea suntem cu Turcia, an de an, cu copiii, all-inclusive, să nu ne doară capul. Mergem în vreo trei vacanțe, e ok, ne descurcăm, facem ce trebuie.", a mărturisit Jorge, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.