Joyskim Dawa a gafat impardonabil în partida cu FC Hermannstadt: „E vina mea! Mă simt prost”

In articol:

Silviu Balaure a reușit să deschidă scorul pentru sibieni, iar Andrea Compagno a egalat dintr-o lovitură de la punctul cu var, în prima repriză. În repriza secundă, italianul a reușit „dubla” și și-a adus echipa din nou în avantaj, cu un gol cu capul, marcat la două minute după începerea celei de-a doua reprize.

Avantajul vicecampioanei României a ținut doar până în minutul 60, cândl-a faultat peîn suprafața de pedeapsă.

Fundașul central a pus ambele mâini pe jucătorul celor de la FC Hermannstadt, iar centralul Viorel Flueran a arătat lovitură de la 11 metri și totodată i-a arătat cartonașul roșu lui Dawa. Decizia s-a menținut chiar și după discuția cu oficialii responsabili pentru monitorizarea video din camera VAR. Daniel Paraschiv a ratat lovitura de pedeapsă, Ștefan Târnovanu ghicind colțul, însă a respins balonul în lateral și același Daniel Paraschiv a șutat mingea în poartă.

Joyskim Dawa își asumă responsabilitatea pentru remiza cu FC Hermannstadt

Joyskim Dawa a ținut să vorbească la finalul partidei, fiind vizibil extrem de dezamăgit după ce a fost eliminat și a comis și un penalty.

Fundașul „roș-albaștrilor” și-a asumat întreaga vină pentru eroarea comisă și le-a prezentat scuze în mod public coechipierilor săi.

„E vina mea. Dacă vreți să dați vina pe cineva, eu sunt acela. Trebuie să câștigăm toate meciurile dacă vrem să fim campioni...

N-a fost ușor în prima repriză, dar am jucat bine în partea secundă și, dacă nu făceam acel penalty, cred că am fi câștigat. Vreau să le prezint scuze colegilor. E doar vina mea, nu a lor. Mă simt prost. Mi-am lăsat echipa în inferioritate numerică.

Nu știu dacă a fost penalty, a fost un contact ușor. E nedrept să dai cartonaș roșu la faza asta. Eu nu cred că a fost penalty, dar, dacă asta a dictat arbitrul, înseamnă că așa a fost. Cred însă că arbitrii trebuie să verifice fazele mai mult la VAR. Ei după 10 secunde decid dacă e sau nu penalty.

Suntem o familie, câștigăm împreună, pierdem împreună, colegii m-au încurajat”, a declarat Joyskim Dawa conform Gsp.

Elias Charalambous: „Sunt mândru de jucătorii mei!”

Tehnicianul cipriot de pe banca FCSB-ului a vorbit la finele partidei, arătându-se mulțumit de rezultatul obținut, având în vedere eliminarea suferită. Antrenorul a subliniat că echipa sa nu a arătat bine în prima parte a meciului, însă schimbările de la pauză au făcut diferența, alături de Andrea Compagno, un alt fotbalist lăudat de tehnician.

Venind vorba despre eliminarea lui Joyskim Dawa, antrenorul nu a adus reproșuri la adresa fundașului central, declarând că fotbalistul și-a salvat echipa în alte partide de nenumărate ori.

„A fost ca un meci nebun, nu am început bine în prima repriză, am început să înscriem repede după ei, ne-am recăpătat încrederea. Schimbările au ajutat, din păcate am primit acel gol dintr-o eroare care se poate întâmpla în fotbal, deși am jucat în 10, jucătorii au făcut un efort deosebit. Cred că remiza e un rezultat corect pentru ambele echipe, uneori e bine să obții un punct decât să pierzi.

Sunt mândru de jucătorii mei, vom continua să muncim și asta este tot. Greșelile fac parte din joc, Dawa face un sezon incredibil, ne-a salvat în multe meciuri. Despre Dawa am doar lucruri bune de zis, nu există motiv să îl criticăm. Nu e corect să vedem așa lucrurile, avem multe meciuri, dacă vorbim de Ngezana el nu a jucat de mult, l-am pus în meciuri dificile și avem acum trei meciuri într-o săptămână, trebuie să facem schimbări, să lăsăm jucătorii să respire. Primul 11 ales este cel mai bun pe care l-am considerat la acel moment.

Am fost întrebat despre Compagno în ultimele săptămâni, că nu marca, am spus că lucrează mult pentru echipă, când faci asta vin golurile. Andrea e un jucător care ajută mult echipa, au venit golurile, suntem bucuroși pentru el. Trebuia să schimbăm la pauză, nu am început bine meciul, sunt meciuri o dată la 2-3 zile, e nevoie ca unii dintre jucători să respire puțin. Am decis să facem aceste schimbări și s-a văzut că e decizia bună”, a declarat Elias Charalambous .

După remiza suferită, FCSB ocupă în continuare poziția de lider în clasamentul Superligii, având 22 de puncte, cu trei peste CFR Cluj, care are și un meci în minus. Vicecampioana României urmează să dispute la Sfântu Gheorghe partida din etapa următoare cu Sepsi OSK.