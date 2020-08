In articol:

Jucătoarele de tenis ale României s-au luat la bătaie[Sursa foto: Instagram]

Andreea Prisăcariu (20 de ani), jucătoare care ocupă poziția 678 în WTA, a povestit cu lux de amănunte un episod violent care a avut loc între sportivele României. La un Campionat Mondial destinat junioarelor, desfășurat în Cehia, România a pierdut în fața Columbiei, rezultat care a declanșat un veritabil scandal între jucătoarele noastre, precizează Digisport.

Citeste si: Telespectatorii s-au săturat de serialul Vulpița și Viorel! Gafa făcută de Acces Direct: „Câte minciuni!”

Citeste si: Împăcarea momentului, marca Puterea Dragostei! Ana Maria Lintaru și Andra Volos au făcut pace: ”Când cafeaua aia?”

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Citeste si: Cum a recompensat-o Viorel pe Vulpița, după ce aceasta l-a înșelat! Internauții i-au luat la rost: ”Doamne ferește de așa dragoste”

Sportivele și-au împărțit palme și pumni

Andreea Prisăcariu a explicat cum s-a desfășurat întregul incident și cum au fost trimise la psiholog jucătoarele de tenis.

”Ne-am bătut noi între noi. Jucam împotriva Columbiei, era 1-1 și urma meciul decisiv de dublu. Eu îmi pierdusem meciul de simplu. În maxi tie-break, aveam emoții. Eram supărată și m-am dus în cameră să fac un duș. România a pierdut. Eram în prosop și am auzit că se bătea la ușă, apoi că se țipa pe hol. Țipau una la alta. Se împingeau cu mâinile, una spunea: 'Din vina ta am pierdut, ți-ai bătut joc de noi'. Cealaltă: 'Nu, e vina ta!'. Eu am vrut să le despart. Am ieșit, dar s-a închis ușa și am rămas afară. Ușa era pe bază de cartelă”, a spus fosta campioană națională la junioare.

Jucătoarele de tenis ale României s-au luat la bătaie[Sursa foto: Instagram]

Tânăra sportivă a povestit cum a rămas goală, fără prosop, în încercarea de a le despărți pe celelalte. ”Am rămas fără el. Eram pe etajul băieților, m-am dus la plante să mă acopăr cu ele. A ieșit toată lumea să ne despartă. Mi-am luat una în arcadă, eu am zgâriat-o pe una dintre colege cu 'ghearele' pe care le aveam. Altă colegă avea buza spartă”, a povestit jucătoarea româncă, potrivit GSP.ro.

Incidentul a ajuns la urechile organizatorilor, care le-au fost trimise la psiholog.

”Apoi am avut psiholog în fiecare zi. Ne-a scris pe foaie că avem probleme temperamentale. Venea psihologul la noi, ne întreba dacă suntem calme”, a mai zis Andreea Prisăcariu.