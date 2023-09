Jucătorul de la FCSB cu care Gigi Becali consideră că a dat lovitura: „Iau 7-8 milioane de euro pe el. Are forţă, viteză, tehnică, tot ce vrei”

In articol:

Finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali s-a arătat încrezător în potențialul uriaș al lui Siyabonga Ngezana, proasăt ajuns la echipă în perioada de mercato din această vară, evidențiind că jucătorul ar putea fi vândut pe o sumă valoroasă în următoarele ferestre de transferuri.

Omul de afaceri din Piper a subliniat faptul că în momenul de față nu este dispus să vândă niciun jucător și că nu are nicio listă cu jucători disponibili pentru transfer, concentrându-se pe rezultatele din campionat.

Siyabonga Ngezana a impresionat prin forța, viteza și tehnica sa, iar Gigi Becali consideră că sub-africanul are mare potențial să ajungă fotbalist de top.

„Nu s-a mai întâmplat nimic cu transferurile. Nu mă interesează să vând jucători şi nu am jucători de vânzare. De jucători nu mai vorbesc până în iarnă. Acum mă interesează doar fotbalul şi să câştig. Nimic nu mă mai interesează, nu vând nimic până în iarnă.” a declarat omul de afaceri.

Gigi Becali consideră că a dat lovitura cu Ngezana

„Nici jucători liberi nu am pe listă, nimic. Merge echipa, e bine, batem tot ce întâlnim şi nu ne stă nimic în cale. Doar să ne aduceţi echipe. Dar ai văzut cum joacă Ngezana? Să vezi ce fotbalist o să fie. Iau 7-8 milioane de euro pe el. Are forţă, viteză, tehnică, tot ce vrei”, a mai adăugat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Siyabonga Ngezana s-a născut la 15 iulie 1997, în Africa de Sud şi a început fotbalul la Sinawana Gunners şi Orlando Pirates. La nivel profesionist, a evoluat de-a lungul carierei pentru Kaizer Chiefs, adunând 123 de partide şi 6 goluri.

În tricoul „roș-albaștrilor”, Siyabonga Ngezana a disputant în acest sezon doar două meciuri și a adunat în total 103 minute pe teren.

600.000 de euro a fost suma plătită de Gigi Becali pentru a-l aduce pe Ngezana de la Kaizer Chiefs, din Africa de Sud.

Siyabonga Ngezana [Sursa foto: Instagram FCSB]

Florinel Coman, la flash-interviu: „Astrele par aliniate”

După finalizarea partidei, winger-ul „roș-albaștrilor, Florinel Coman, a dorit să vorbească la flash-interviu despre dificultatei partidei împotriva formației dirijate de „regele” Gheorghe Hagi, fotbalistul subliniind că este extrem de fericit pentru victoria obținută, fiind pregătit pentru un meci crâncen, totodată se bucură pentru colegul și prietenul său, Darius Olaru, deoarece a reușit să înscrie.

Numărul șapte al celor de la FCSB a mai declarat că sezonul este abia la început și mai e drum lung până la cucerirea trofeului de campioană, dar cu toate acestea, formația sa are un start senzațional și jucătorii ar trebui să rămână la fel de concentrați.

„Un meci greu cu echipa campioană, pe un teren unde se câștigă foarte greu, ne bucurăm că am reușit să practicăm un fotbal ok și din fericire am reușit să câștigăm. E un meci de campionat, drumul este lung, știam că ne va aștepta un meci greu, dar am venit pregătiți, am arătat ca o echipă puternică și important e că nu am primit gol.

Nu am văzut faza, aveam un adversar în față, am văzut când s-a verificat, ce să zic. Ne bucurăm pentru Darius, e super băiat, super fotbalist, ne bucurăm că îl avem coleg. Avem deplasarea la Hermannstadt, restanța, un meci foarte dificil, o echipă care e susținută de un public frumos acasă, după mergem la Sepsi, iar un meci extrem de greu, sperăm să ieșim învingători din toate partidele.

Astrele par aliniate, trebuie să rămânem la fel, concentrați, când jucăm cu echipa campioană sau cu una din subsolul clasamentului trebuie să facem același joc și să ne concentrăm”, a spus Florinel Coman la flash-interviu.