Judecătorii bulgari au decis! Elena Udrea va fi extrădată în România

In articol:

Elena Udrea a aflat, în sfârșit, decizia magistraților bulgari în ceea ce privește extrădarea ei în România pentru a-și ispăși pedeapsa de 6 ani cu executare din dosarul „Gala Bute” dată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Astăzi, o instanță din Sofia a acceptat cererea autorităților române, care au cerut ca Elena Udrea să fie adusă în România. Decizia, însă, nu este una cu executare, ci poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile.

Elena Udrea va fi extrădată în România pentru a face închisoare

ICCJ a găsit-o pe Elena Udrea vinovată în dosarul „Gala Bute” și a decis ca aceasta să-și petreacă următorii șase ani în spatele gratiilor. În ziua în care magistrații români au dat verdictului, fostul ministru părărsise deja țara. Ea a fost prinsă de grănicerii bulgari în 8 aprilie, când încerca să treacă granița spre Grecia, prin vama Kulata, la doar câteva ore de la hotârârea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Astfel că ea a fost luată în custodia autorităților din Bulgaria și dusă în fața magistraților de mai multe ori.

Ea le-a cerut în lacrimi acestora să-i dea o sentință mai blândă, ba chiar a contestat și arestarea preventivă, însă judecătorii au respins recursul acesteia. De asemenea, magistrații bulgari au respins și actele medicale depuse la instanță de avocații Elenei Udrea, precizând că nu indică faptul că rămânerea în arest va accentua problemele medicale pe care ea le are. Totodată, nici cererea ei de azil politic în Grecia nu a fost acceptată.

Astăzi, 19 aprilie, Judecătorii din Bulgaria au considerat că sunt îndeplinite toate condițiile pentru extrădare și au aprobat cererea făcută de autoritățile române și au decis ca fostul ministru al Turismului să fie adusă în România pentru a-și executa pedeapsa de 6 ani. Decizia poate fi atacată cu apel, iar acum rămâne de văzut care va fi următoarea mutare pe care o va face Elena Udrea.

Citeste si: Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf s-au împăcat? "Amândoi întotdeauna"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: În ce stare a găsit-o Adrian Alexandrov pe Elena Udrea? A vizitat-o la închisoare, iar ce a văzut l-a dărâmat: „Am rugat-o să reziste, să nu cedeze”

Dosarul “Gala Bute” a ajuns la instanţa supremă în aprilie 2015, faptele fiind de luare sau dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Elena Udrea ar putea ajunge, din nou, la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou

După decizia instaței din Sofia, aceea de a fi predată autorităților Române, Elena Udrea ar putea să se întoarcă la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou, locul în care a mai fost închisă în trecut și care a lăsat-o cu traume, așa cum a povestit ea în emisiunea lui Denise Rifai.

Citeste si: Culmea ironiei! Ce apare pe pagina de Facebook a Elenei Udrea! A venit chiar de la ea: "Mulți ani..."

„Eu am trecut relativ bine peste momentul acela pentru că eram în mijlocul unei bătălii, știam cu cine mă lupt, știam cine îmi sunt adversarii, știam de ce mi se întâmplă lucrul acesta și eram acolo într-o etapă pe care o duceam în lupta aceasta cu sistemul pe care deja îl devoalasem. Deci nu am fost neapărat traumatizată pentru că aveam o miză. Ce mi se întâmpla mie avea o miză.

Mie îmi e foarte frică de insecte. Faptul că era plin de gândaci acolo era mai traumatizant decât faptul că nu aveam ușă la toaletă și oricând se putea întâmpla deschide ușa de la cameră și să fii văzută la toaletă de cei care vizitau celulele.

Mai degrabă traumatizant a fost faptul că am fost arestată odată cu Dorin Cocoș, cu Alin Cocoș. Noi am început relația exact cu 18 ani înainte. Deci am serbat 18 ani de relație în același loc, în arestul central, fiind și eu acolo, și el acolo, și Alin Cocoș”, a povestit Elena Udrea în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. CITEȘTE MAI MULT PE ACEST SUBIECT AICI .