Julia Chelaru, motivul pentru care nu a făcut copii până acum: ”Nu-mi pare rău”. Ce spune artista despre viața sa de după divorț: ”Trăiesc cea mai complexă perioadă”

In articol:

Julia Chelaru, fosta membră a trupei ”Exotic”, un personaj monden care face parte din categoria celor discrete, a vorbit recent despre viața sa de dincolo de scenă.

Pe artista Julia o cunoaște o țară întreagă, dar despre viața sa personală nu mulți sunt cei care cunoscut anumite detalii.

Citeste si: Julia Chelaru, pregătită să îmbrace pentru a doua oară rochia de mireasă. Unde și cum se va desfășura marele eveniment: ”Cu o manea pe final”

Julia Jianu [Sursa foto: Facebook]

Julia Chelaru nu-și dorește cu ardoare să devină mamă

De-a lungul carierei sale, artista a preferat să fie discretă, însă curiozitățile celor din jur au pândit-o la orice pas.

Astfel, trecută printr-un divorț și gata să îmbrace rochia de mireasă, din nou, vedeta a vorbit despre motivul care a stat la baza deciziei sale de a nu deveni până acum mamă.

Citeste si: De ce să pui spumă de ras în mașina de spălat. Trucul simplu care îți rezolva o problema ce apare foarte des- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Julia Chelaru mărturisește că din punct de vedere medical este o femeie sănătoasă tun, care ar putea face un copil și mâine, doar că acest lucru nu s-a întâmplat.

Vedeta este de părere că Dumnezeu la rânduiește pe toate după voia Sa și după cum crede El că trebuie să se întâmple lucrurile în viața fiecăruia.

Dar, mai recunoaște ea, în tot acest timp, deși îi plac copiii, nu a făcut niciun demers în a încerca să rămână însărcinată. Vedeta spune că nu este atât de dornică de a fi mamă, viața sa fiind perfectă așa cum este acum.

Mai mult decât atât, cântăreața spune că, deși este conștientă că vor exista oameni care să o judece pentru cele declarate, i-ar plăcea să creadă că fanii ei sunt conștienți că fericirea fiecăruia constă în lucruri diferite.

”Asta e o întrebare cu dus și întors, de ce nu am făcut copii, pentru că e ca și cum îl întrebi pe Dumnezeu, nu pe mine, că n-am de unde să știu ce și cum. Probleme de sănătate nu am, că eu am fost peste tot și am întrebat, adică am și eu ginecologul meu la care mă duc și mi-a spus că sub nicio formă, n-am nicio mică problemă. Dar problema este că, nu știu cât mi-am dorit eu cu adevărat. Nu am fost vreo împătimită, vreo înnebunită să fac toate demersurile, recunosc. Nu am avut eu acea dorință înnebunitoare și să spun că nu s-a întâmplat, dar să fac ceva cum au făcut altele. Și nu-mi pare rău. Nu vreau să te mint să spun că simt nevoia sau simt vreun gol uriaș. Apreciez foarte mult persoanele care au, dar apreciez în același timp și persoanele care nu neapărat analizează celelalte persoane care nu au. E hotărârea lor, e decizia lor și până la urmă despre asta este viața. Nu sunt de acord cu persoanele care spun despre cei care nu au copii că au pierdut tot în viață. Eu consider că noi suntem noi. În momentul în care suntem în viața asta, ne trăim viața cu ce-i mai bun pentru noi”, a spus Julia Chelaru, notează Fanatik.

Astfel, spune ea, viața ei este acum una care se încadrează perfect în dorințele pe care le-a avut mereu. Chiar dacă nu este mamă, vedeta spune că fericirea și împlinirea sa de la acest moment sunt date de faptul că iubește, este iubită, îi merge strună cariera, dar are și libertatea pe care și-a dorit-o mereu.

Julia Chelaru declară că noua relație în care este implicată o face să aibă sentimente intense și să se simtă o femeia cum nu mai e alta, ceea ce pentru ea întrece orice alt sentiment, chiar și pe cel de părinte, cel puțin pentru moment.

Citeste si: Julia, prima dată la TV alături de iubit! Interviu de excepție cu John, bărbatul pe care-l ține ascuns de peste doi ani

”Este viața pe care mi-am dorit-o pentru că sunt foarte bine eu cu mine. Trăiesc cea mai complexă perioadă a vieții mele, cu o viață de cuplu foarte frumoasă, în care eu mă simt foarte echilibrată, foarte mișto, am libertate sută la sută, maximă, dar nu te gândi la prostii, libertatea aia frumoasă de femeie care poate să se ducă să-și facă treaba fără să mă oprească nimeni. N-am nici cel mai mic gând de supărare legat de persoana cu care sunt. Stau foarte bine cu spectacolele, mulțumesc lui Dumnezeu! Am nișa asta de spectacole cu cover-uri, muzică populară, muzică de petrecere, care se potrivește foarte mult pentru nunți și nu numai”, a mai spus artista.