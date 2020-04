In articol:

Julia Chelaru a apărut pentru prima dată la TV alături de iubitul său, John. Cei doi au acordat un interviu de excepție la Teo Show. Julia și John au o relație de peste 2 ani de zile, însă bărbatul nu și-a dorit să apară la TV.

"Este pentru prima dată la TV. Greu, greu, l-am convins. I-am zis că Teo este prietena noastră și nu avem cum să nu apărem. El gătește mai bine ca mine. Cred că este mai bine în postura asta, pentru se simte în largul lui.", a început Julia interviul.

Întrebat cum rezistă în carantină alături de Julia și dacă frumoasa artistă gătește, John a mărturisit că da. Completarea inedită a fost făcută apoi de Julia, care și-a lăudat partenerul de viață.

"Da, Julia gătește. Cum să nu", a spus John.

"Nu pot decât să-l laud. De asta am pus și câteva kilograme în plus. Am mâncat lucruri pe care nu le-am mâncat în viața mea până acum. Multe lucruri bune", a povestit Julia Chelaru.

Julia Chelaru și John se completează perfect

"Noi suntem doi raci atipici. El este mult mai înțelegător ca mine, este mai maleabil. Noi avem încredere unul în celălalt, deși la început a existat neîncredere. Ne completăm și râdem mult. Avem un simț al umorului dezvoltat", a mărturisit Julia Chelaru, la Teo Show.