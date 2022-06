Juno, adevărul despre colaborarea cu Smiley! Artistul a dezvăluit cum a juns Adelina Pestrițu să fie protagonista videoclipului lor | EXCLUSIV

In articol:

Juno este un artist foarte îndrăgit de public. Deși nu este de mult timp în industria muzicală, a reușit să strângă destul de mulți fani, care îl iubesc și apreciază. Acesta formează de mult timp, chiar de au mai avut suișuri și coborâșuri, un cuplu cu Jo, o altă artistă de valoare a țării noastre.

Juno dezvăluie povestea din spatele piesei "Scumpă Foc"

Juno este un artist din generația nouă care nu încetează să surprindă. De curând, a lansat o nouă piesă, în colaborare cu mentorul său, Smiley. Melodia a devenit deja hit, fiind în topul preferințelor publicului. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, Juno ne-a spus totul despre piesa momentului.

"E o piesă pe care am făcut-o mai demult eu, cu Smiley și cu Doc. Între timp, m-am distrat odată la studio și am scris o strofă fără să îi zic. Când auzit-o i-a plăcut super mult, e o piesă funny, de dans, care toată vara o să rupă cluburile. E o piesă de care era nevoie, de vibe-ul ăsta, mai ales după pandemie, am încercat să venim cu niște atmosferă să te miște un pic, că am stat toți degeaba cam multă vreme. Piesa e despre cel mai scump lucru pe care îl poți pierde în viața asta și anume timpul.", a declarat Juno, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Juno, adevărul despre Adelina Pestrițu și rolul ei în videoclip

Surpriza adevărată pentru fani a fost protagonista videoclipului și anume Adelina Pestrițu. Artistul ne-a dezvăluit cum a ajuns aceasta să joace în videoclipul piesei lor și cum s-au înțeles. Ba mai mult, Juno a recunoscut că în timpul filmărilor s-a rănit, promovându-și piesa în colaborare cu Mira, în cârje.

"Adelina Pestrițu este minunată. A arătat cel mai scump lângă Ferrari-ul ăla de altfel scump. Apariția ei în videoclip a fost ideea lui Smiley, nu am fost prezent când s-a propus, am afișat și eu deodată. A fost amuzant, ne-a distrat pe set. Cred că i-a cam plăcut să îi dea talpă la Ferrari-ul ăla. Dacă vă uitați la clip, eu și Smiley îi dăm talpă pe lângă și e amuzant cumva, când povestesc acum, că mi-am scrântit piciorul, am făcut o întindere la un nerv la picior, am călcat strâmb și după aceea, o săptămână am fost cu piesa mea <Toată noaptea> în promovare, în cârje.", a mărturisit Juno, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.