In articol:

Te cunosc de undeva revine cu un nou sezon incendiar. Surpriza sezonului 19 Te cunosc de undeva este noul jurat care se va alătura show-ului. Iată care sunt jurații Te cunosc de undeva 2023!

Cine sunt jurații Te cunosc de undeva 2023

Îndrăgitul show „Te cunosc de undeva” revine pe micile ecrane cu un sezon plin de amuzament și de transformări uimitoare. Deși fanii s-au obișnuit deja cu jurații Te cunosc de undeva: Cristi Iacob, Andreea Bălan, Ozana Barabncea și Aurelian Temișan, Antena 1 a decis să facă o surpriză publicului. La sezonul 19 Te cunosc de undeva, va lua parte un nou jurat!

Potrivit Cancan, Mihai Petre este cel care se va alătura noului sezon Te cunosc de undeva. Mihai Petre se numără printre cei mai cunoscuți dansatori și coregrafi din România. Nu este prima dată când celebrul dansator participă la Te cunosc de undeva. În finala sezonului 17, artistul a înlocuit-o pe Andreea Bălan care nu a putut participa la emisiune.

Citește și: Biografie Mihai Petre: vârstă, carieră, familie. Dansează de 35 de ani

Citeste si: Informația momentului pentru toți românii. Marius Budăi a anunțat ce se întâmplă cu vârsta de pensionare- kanald.ro

Citeste si: Imagini impresionante cu Bruce Willis, bolnav de demență. Amănuntul care a îngrijorat pe toată lumea| VIDEO- stirileprotv.ro

Însă Mihai Petre nu este singura surpriză cu care vine la pachet Te cunosc de undeva 2023. La show se va alătura si Elena Marin, dansatoare profesionistă, fostă concurentă la Survivor România 2021. Conform Cancan, Elena Marin se va alătura baletului Te cunosc de undeva 2023.

Jurați Te cunosc de undeva 2023. Un nou membru se alătură la masa juriului [Sursa foto: Facebook Te cunosc de undeva]

Concurenți Te cunosc de undeva 2023

La bătălia transformărilor Te cunosc de undeva 2023 vor participa opt echipe. În sezonul 19 Te cunosc de undeva iau parte Emilian și WRS, Damian Drăghici și Cristina, iubita sa, Anca Țurcașiu și Jean Gavril, Nicole Cherry și Juno, Valentin și Codruța Sanfira, Radu Țibulcă și CRBL, Adda și Radu Bucălae și Misha și Amna.

Citește și: Concurenți „Te cunosc de undeva” 2023. Vezi care sunt echipele din sezonul 19

„Am fost invitată la Te cunosc de undeva! neştiind ce partener o să am. Întâmplarea face că l-am cunoscut pe Rebelul cu inimă rock chiar în ziua în care ne-am întâlnit cu echipa de producţie, cu doar câteva ore înainte. Am fost foarte surprinsă, desigur, în mod plăcut când ne-am reîntâlnit pentru acest proiect! Pot doar să vă spun că este un bărbat frumos, impunător şi respectuos. Este muncitor, dedicat şi implicat, la fel ca şi mine, parcă am făcut armata amândoi! Sunt actriţă şi merg mult pe tot ce înseamnă detalii, studiez mult personajele, aşa că îl voi chinui şi pe partenerul meu să facă la fel!”, a spus Anca Țurcașiu, potrivit tvmania.ro.

Jurați Te cunosc de undeva 2023. Un nou membru se alătură la masa juriului [Sursa foto: Facebook Te cunosc de undeva]