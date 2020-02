Cand nu se afla la pupitrul emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities” si nu “descos” tinutele concurentelor, juratii show-ului se retrag in culise, acolo unde cei trei magnifici ai modei continua sirul povestirilor personale. In editia difuzata in aceasta seara, de la ora 22:00, la Kanal D, Catalin Botezatu povesteste despre perioada in care si-a dorit sa fie admis la Teatru. Dupa cateva incercari, Catalin Botezatu a renuntat la acest vis si s-a indreptat spre o cariera fabuloasa in Moda.

“Examenul l-am picat undeva al doilea, al treilea sub linia admisilor. Dupa primul an, m-am apucat de meditatii, si vreo trei ani la rand am tot incercat sa fiu admis la Actorie. M-am pregatit cu Florin Piersic. Dupa multi ani, cand lucrurile s-au mai aranjat, Dem Radulescu mi-a zis sa vin ca erau mai multe locuri disponibile la Actorie si ca ma pot lua, ca nu se mai intra pe pile. Am refuzat, pentru ca in acel moment nu mai voiam eu. Mi-am dat seama ca viata de actor este una foarte frumoasa, dar in acelasi timp grea, nu era platita deloc bine; in Romania, actorul nu prea este respectat, si atunci am zis <pas>. Dar m-am chinuit sa fiu admis la Actorie”, a povestit Catalin Botezatu.

