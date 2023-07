Juratii “Bravo, ai stil!”, comentarii neiertătoare în ediția de astăzi a emisiunii de la Kanal D: “Coafura pe mine mă sperie! Îți spun foarte sincer”

În această seară, la “Bravo, ai stil!”, emisiune difuzată la 22:30, la Kanal D cei trei jurati se declară profund dezamăgiți de modul în care una dintre concurente isi conturează si prezintă propriul stil vestimentar. De asemenea, contracandidatele acesteia de la Bravo, ai stil! nu au ezitat să pună la zid propunerea vestimentară a Ioanei.

Maurice Munteanu critica în mod direct alegerile de styling vestimentar și coafură ale acesteia, aducand în discuție lipsa unui look proaspăt, dar si accesorizarea care a afectat coerența look-ului in intregime.

“Styling-ul este invechit, ai vrut sa faci o chestie de inceput de ‘90, nu a iesit. Coafura pe mine ma sperie! Iti spun foarte sincer. Geanta nu are nicio legatura cu pantofii, intentia este buna dar se reuseste o chestie deloc fresh ”, comenteaza Maurice Munteanu.

Alexandru Abagiu a apreciat îndrăzneala concurentei în privința liniei de eyeliner, dar a gasit si minusuri prezentarii. “ Apreciez linia de eyeliner, in sfarsit incepe sa urce pe directia corecta, dar restul de la nivelul capului este foarte gresit… Zona de contur a capului tau trebuie completata tot timpul cu un spray in culoarea radacinilor tale…”, spune alexandru Abagiu.

Raluca Bădulescu a încurajat-o pe Ioana să se concentreze pe a-și găsi un stil personal.

“Trebuie sa te gandesti la ce vrei sa faci tu in viata, ca moda… Mai bine te prezinti tu asa imbracata mai lejer, nu te mai stradui. Macar ne mai bucuram de personalitatea ta. (…) E nenorocire ”, adauga Raluca Badulescu.

Cine este concurenta care intra in colimatorul juratilor si ce are aceasta de spus in apararea sa veti putea afla urmarind editia “Bravo, ais til!”, difuzata la 22:30, la Kanal D.

Emisiunea prezentată de Ilinca Vandici va putea fi urmărită în fiecare miercuri și vineri, de la ora 22:30, la Kanal D.