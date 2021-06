Jurnalistul Florin Condurăţeanu a murit la vârsta de 71 de ani

In articol:

Florin Condurăţeanu a murit, luni, 28 iunie, în urma unui stop cardio-respirator.

Luni, 28 iunie, unul dintre cei mai îndrăgiți jurnaliști din România s-a stins din viață. Florin Condurățeanu a murit în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 71 de ani.

Vestea că Florin s-a stins din viață a fost anunțată de Mihai Gâdea, în emisiunea pe care o prezintă.

Jurnalistul Florin Condurățeanu[Sursa foto: Captură YouTube]

"Colegul şi prietenul nostru, unul dintre cei mai minunaţi oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurăţeanu, a încetat din viaţă. De-a lungul timpului, prin natura meseriei mele, am cunoscut şi lucrat cu foarte mulţi oameni.

Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Codurăţeanu. În urmă cu puţin timp am aflat că scumpul nostru coleg şi prieten a intrat în şoc cardio-respirator şi cu toţii am sperat ca Florin Condurăţeanu, aşa cum a învins întotdeauna, în profesie, în viaţă, să învingă şi în această seară. Dar bătălia aceasta iată, nu a câştigat-o", a anunţat Mihai Gâdea, luni seara, la Sinteza Zilei.

Povestea dramatică a jurnalistului

Florin Condurățeanu a avut o poveste impresionantă de viață. Mama şi tatăl lui au sfârşit în acelaşi spital, la o 10 luni distanţă.

"La Fundeni mi-au murit ambii părinţi, la distanţă de zece luni. S-au iubit foarte mult. Când ţi-au murit părinţii simţi că ai fost împuşcat în aripă. Tata era conferenţiarul lui Mina Minovici. A scăpat de pe front, fratele lui a stat mult timp prizonier în Siberia. Tata s-a îmbolnăvit de inimă şi din insuficienţa cardiacă a făcut edem pulmonar. Îşi pierdea cunoştinţa. I-am ţinut limba să nu şi-o înghită. La spital l-au îngrijit teribil, dar a doua zi, când m-am dus să-l vizitez făcuse stop cardiac. Eram în primul an de facultate. Mama mea, care avea o funcţie importantă pe linie economică la Fundeni, a făcut, de la tensiune, un atac cerebral stând de vorbă cu mine. Vorbeam cu ea şi vedeam cu îî împietreşte gura. Am chemat salvarea şi m-am dus la spital. A stat şase zile în comă. Au murit amândoi acolo. Eu i-am luat de acolo", a dezvăluit Florin Condurăţeanu.