Jurnalistul Mihai Dragolea, bătut crunt pentru că filma un documentar despre tăierile ilegale de păduri din România. Atacatorii aveau asupra lor furci și topoare.

Jurnalistul și regizorul, Mihai Dragolea, a fost bătut crunt în comuna Coșna din județul Suceava, în timp ce filma un material despre tăierile ilegale de pădure din România.

Mihai Dragolea filma în pădure și era însoțit de activistul de mediu Tiberiu Bosutar și încă un însoțitor. Cei trei au fost atacați de peste 20 de persoane, care erau înarmate cu furci și topoare.

”Dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112”, a spus Mihai Dragolea pentru digi24.ro.

Echipamentul și toate înregistrările pe care Mihai Dragolea le avea asupra sa au fost distruse.

În drum spre spital, două dintre cele trei victime ale indivizilor din pădure și-au pierdut cunoștința în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei.

Câțiva dintre atacatori au fost identificați și duși la Secția 15 de Poliție din Vatra Dornei. Avocații Greenpeace au anunțat că au intrat deja în legătură cu victimele și le oferă asistență juridică de urgență, informează sursa citată.

Greenpeace ia atitudine în acest caz

Greenpeace România le oferă victimelor atacate în pădure, asistență juridică de urgență, dar și toată susținerea de care au nevoie.

”Regizorul și jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internațional despre tăierile ilegale de păduri din România, a fost bătut crunt de circa 20 de indivizi într-o pădure de pe raza comunei Coșna (jud. Suceava). Echipamentul și toate înregistrările i-au fost distruse.

Alături de el se aflau realizatorul Radu Constantin Mocanu și activistul de mediu Tiberiu Bosutar, care îi ajuta să identifice dovezile crimelor forestiere din Bucovina. Atacul a fost sever, două dintre victime pierzându-și cunoștința în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei.

Câțiva dintre atacatori au fost identificați și duși la Secția 15 de Poliție din Vatra Dornei. Avocații Greenpeace au intrat în legătură cu victimele conștiente și le oferă asistență juridică de urgență.



Cerem Inspectorului General al Poliției Române și Inspectorului Șef al IPJ Suceava să se implice direct în soluționarea acestui caz și să urmărească ancheta până la finalizarea ei!

LE: Din informațiile pe care le avem în acest moment, toți trei primesc îngrijiri medicale, iar condiția lor este stabilă”, se arată în postarea făcută de Greenpeace România.