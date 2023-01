Justițiarul din Berceni a spus totul despre filmulețul în care o hărțuia pe fosta lui iubită! Ce i-a făcut, de fapt, Dianei în scara blocului: „Ajunsesem obsedat” 

In articol:

Alexandru Costandachi sau Justițiarul din Berceni, așa cum este cunoscut de o țară întreagă, și-a deschis sufletul în fața publicului său și a venit cu o serie de lămuriri despre videoclipul viral, filmat în scara de bloc, în care o hărțuia pe fosta lui iubită, Diana.

Invitat în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusives și moderat de Mihai Ghiță, Alexandru a povestit în primă fază cum a decurs relația dintre el și fosta parteneră, până a se ajunge la incidentul din scara blocului, care i-a adus mari probleme cu legea.

„De-a lungul vieții mele, eu am făcut și greșeli, în caz că cineva credea că sunt perfect. Am făcut greșeli. Cineva a ajutat la a se propaga greșeala mea. Am primit un telefon cum că au apărut postări că am abuzat femei. Eram confuz. Am intrat să văd postările, erau postări de pe niște conturi false, care pretindeau că mă cunosc, au scris mărturii fără dovezi și la acele postări a apărut și Diana, ea fiind o poveste reală, Diana fiind o fostă iubită, pe care indirect sau inconștient am hărțuit-o.

După ce m-am întors din Anglia am avut o relație cu o fată, nu a mers, ne-am despărțit și apoi am început să iau decizii proaste și să mă văd cu persoane cu care poate nu eram compatibil. După care am cunoscut-o pe Diana, ne-am văzut cam o lună de zile, mi-am dat seama că nu caută ceva serios. Eu voiam ceva serios și m-am decis să tai legătura cu ea. Ea a început să mă facă să mă simt vinovat că am făcut chestia asta, am început să mă văd iar cu ea. Ea mi-a spus de la început că vrea să fim doar prieteni cu beneficii și că eu nu vreau să înțeleg chestia asta și o rănesc. Având chestia asta în cap, că nu vreau să rănesc oameni, am zis să mai dau o șansă. După o săptămână mi-a spus că mă iubește și mi s-a părut foarte manipulator. Chestiile astea au o valoare pentru mine. Ne-am certat și m-am despărțit de ea. Următoarea zi a început să iasă cu alt băiat.

A început pandemia și am început să vorbim. Am vorbit o lună de zile doar prin mesaje și la telefon și a reușit să mă convingă că este vina mea și că eu am fost o persoană oribilă. Și am zis Ok, facem cum vrei tu, hai să te fac fericită. Și am început să ne vedem pentru o perioadă de încă 6 luni, perioadă în care am început să am atacuri de panică, îmi era frică că se poate întâlni cu altcineva. Ea oricum era foarte cunoscută în mediul online la ea și foarte mulți băieți încercau. Discuțiile noastre se sfârșeau cu mine dat afară și zile întregi în care ajungeam să fiu milog și să o rog să ne împăcăm. Au fost multe zile în care stăteam la ușa ei ca un milog. Nu știu cum am ajuns să fac chestia asta, poate pentru că mi-a zis că un fost de-al ei asta făcea. Și funcționa, ne împăcam. Eram fericiți, dar sufeream. 6 luni mai târziu m-a acuzat că am înșelat-o, nu făcusem asta. S-a despărțit de mine, nu am avut acea discuție finală, mă blocase peste tot, îi dădeam mailuri. Am făcut asta cam o lună de zile. Ajunsesem la un moment dat nici să nu îmi doresc să mă împac cu ea. Ajunsesem obsedat și conform legii am hărțuit-o.”, a spus Alexandru Costandachi, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”.

Alexandru Costandachi, despre incidentul din scara de bloc cu fosta lui iubită, Diana: „Mi-am luat spray în ochi”

De asemenea, Alexandru Costandachi a continuat povestea, ajungând astfel în punctul în care a hărțuit-o pe fosta parteneră de viață. Fără ocolișuri, Justițiarul din Berceni a povestit cu exactitate ce s-a întâmplat atunci.

„La un moment dat, când știam că urmează să se ducă la o programare, am mers și am rugat-o să mă asculte. Ea era foarte nervoasă și a zis că dacă nu plec îmi dă cu spray în ochi. Eu în capul meu de om bolnav mă gândeam că poate dacă face asta îi mai trece din furie. Evident că a făcut asta, mi-am luat spray în ochi, m-a văzut că nu pot să respir și a luat-o la fugă. Atunci m-am speriat de cum arată situația. Și aici se vede acel filmuleț care este peste tot pe Internet, cu mine fugind după ea, luând-o în brațe, rugând-o să se calmeze, că toată situația arată oribil și nu e ok. I-am promis că nu o mai caut, dar am mai fost de câteva ori la ea să o rog să vorbim. Apoi m-am mutat.

Au apărut povești cum că i-am dat cu pietre în geam, cum că m-am urcat la balconul ei. Eu nu o mai deranjasem de ceva timp, deja mergeam la psiholog, eu încă nu realizam că ea s-ar duce la poliție. Nu avea motiv să-i fie frică de mine. Apoi au apărut filmulețele din scara de bloc. I-am dat mail: Ce faci acum? Speli rufele în public? Încetează cu chestia asta. Aia a fost ultima dată când a auzit de mine. Pe 15 noiembrie s-a dus la poliție. Nu s-a terminat încă. Regret că m-am distrus psihic și inevitabil i-am făcut rău. Ea se săturase, iar eu nu acceptam asta ca realitate.”, a mai spus Justițiarul din Berceni.