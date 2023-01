Justițiarul din Berceni, adevărul despre acuzațiile de hărțuire primite de la femei! Vânătorul de pedofili face lumină în scandalul momentului: "Mi s-a părut foarte manipulator"

In articol:

Alexandru Constandachi este cunoscut în mediul online drept Justițiarul din Berceni, nume pe care l-a căpătat datorită demascărilor prădătorilor sexuali. Acesta a fost acuzat în nenumărate rânduri de către fosta iubită că ar fi fost agresată fizic și psihic.

Justițiarul din Berceni, adevărul despre agresiunile asupra fostei iubite

Totuși, tânărul neagă acuzațiile și spune că niciodată nu a fost vorba despre așa ceva, cel puțin nu intenționat. A iubit-o nebunește, însă, spune el, ea voia să fie doar "prieteni cu beneficii", ceea ce îl măcina și îl făcea să acționeze greșit.

Justițiarul din Berceni a venit în studioul emisiunii În Oglindă și a făcut dezvăluiri șocante. Acesta a făcut lumină în scandalul acuzațiilor legate de agresiuni, moment în care a și decăzut ca și credibilitate.

"După ce am prins un individ arhicunoscut pe internet, am primit un telefon cum că mai multe femei îmi aduc acuzații. Credeam că era povestea mea cu Diana, dar erau mai multe. Am văzut niște mesaje de la conturi false, care pretindeau că mă cunosc, au scris nite mărturii fără nicio dovadă, nimic care să mă lege pe mine de ele sau ei. La acele postări a apărut și Diana, o fostă iubită pe care inconștient am hărțuit-o. După ce ne-am despărțit, am căutat-o insistent să ne împăcăm. Când m-am întors din Anglia, am avut o relație cu o fată, ne-am despărțit și am început să iau decizii proaste, să mă întâlnesc cu persoane cu care nu eram compatibil. Am descoperit-o pe Diana, ne-am întâlnit o lună de zile, mi-a zis că nu vrea ceva serios, eu voiam, așa că am decis să tai legătura cu ea. Ea început să mă facă să mă simt vinovat și am reînceput să mă văd cu ea. Mi-a spus că mă iubește imediat după aceea, ceea ce mi s-a părut foarte manipulator.(...) Aveam atacuri de panică, aveam certuri săptămânale. Mă acuzase că am înșelat-o, deși nu am făcut asta. Ajunsesem obsedat și conform legii am hărțuit-o. După o perioadă nu am mai căutat-o deloc și m-am mutat din cartier. Am mers la psiholog, simțeam că trebuie să îmi cer iertare pentru acțiunile mele.", a declarat Justițiarul din Berceni.

Metoda prin care Justițiarul din Berceni prinde pedofilii

În decursul a puțin timp, Justițiarul din Berceni a prins un număr inimaginabil de prădători sexuali. Oameni în toată firea, cu funcții serioase au fost cei mai interesați de relații cu minore. Alexandru Constandachi a explicat cum i-a ademenit în capcană și ce l-a șocat cel mai tare la cazurile descoperite.

"Am observat că adevărații prădători sunt cei foarte insistenți. Pe lângă faptul că efectiv unii zici că nu au discernământ la cât pot sexualiza o relație cu o copilă, m-a șocat amploarea, cât de mulți sunt, faptul că un fost polițist a încercat să racoleze minora cu care credea că vorbește. M-a șocat mintea lor diabolică. Sunt atât de dornici să abuzeze sexual un copil, încât unii au tehnici de manipulare, se dau prieteni, petrec ore întregi. Am prins în 7 luni, aproximativ 60 de prădători sexuali.", a mărturisit Justițiarul din Berceni, la În Oglindă.

