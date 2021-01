Kaira, în doliu! Mama artistei a murit: ”Am simțit că mi-a ieșit sufletul din corp”

In articol:

Kaira trece prin momente extrem de dureroase. Recent, frumoasa cântăreață a postat un vlog unde le-a dezvăluit fanilor totul despre cea mai mare durere a ei. Mai exact, la începutul lunii decembrie, mama artistei s-a stins din viață.

Pe tot parcursul filmulețului postat pe pagina sa de YouTube, Kaira a izbucnit în plâns de fiecare dată când vorbea de mama ei.

La începutul filmulețului, Kaira a atașat mai multe imagini și clipuri alături de mama sa.

„În decembrie 2020, mai exact pe data de 3 decembrie, mama mea a murit. Și Dumnezeule mare, e ceva... pentru care nu te pregătește nimeni pe lumea asta. Cred că a fost cel mai mare șoc pe care l-am avut până la vârsta de 29 de ani. Cea mai groaznică veste și cea mai grea încercare și cea mai dificilă perioadă din viața mea. După perioada asta, toate lucrurile pe care le consideram eu dificile și greu de trecut mi se pare niște mizilicuri.”, le-a spus Kaira fanilor.

Kaira și mama ei[Sursa foto: Instagram]

Kaira povestește cu ochii în lacrimi cum a aflat vestea tragică

De asemenea, artista le-a mai povestit urmăritorilor cum a aflat vestea tragică. Din spusele sale, tatăl vedetei a sunat-o și i-a spus să se pregătească pentru ce este mai rău.

„Pe data de 3 decembrie, m-am trezit în jur de 8:30-9 și m-a sunat tata și nu m-am așteptat. Nu am simțit absolut nimic. M-a sunat și mi-a spus... îi tremura foarte tare vocea. Se vedea că plânge, că este ceva în neregulă și îmi spune: ”Anca, pregătește-te pentru ce e mai rău! Mămica ta a murit”. În momentul ăla am simțit că mi-a ieșit sufletul din corp și am început să tremur din mâini și din tot. Nu vă pot explica starea pe care am avut-o atunci. Pur și simplu am simțit că lumea mi s-a prăbușit. Vorbim despre o moarte subită. A făcut edem pulmonar. Ea a mai avut niște probleme cu plămânii”, a mai adăugat Kaira.

De-a lungul anilor, mama vedetei se confrunta cu probleme de sănătate, cu toate astea, Kaira nu se aștepta ca mama ei să moară.