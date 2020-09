Kanal D da umorul la maximum! Razi in hohote cu „Moldovenii”!

In articol:

Asteptarea a luat sfarsit! Cel de-al doilea sezon al serialului de comedie „Moldovenii” va fi difuzat din 10 octombrie, la Kanal D, indragitele personaje din Gaurenii de Jos urmand sa revina in casele telespectatorilor cu peripetii incredibile si hohote de ras. Viata „satului paralel”, plina de neprevazut, de situatii cotidiene hilare si de tipologii memorabile, pune din nou stapanire pe Romania. Cele mai noi aventuri ale locuitorilor din Gaurenii de Jos vor putea fi urmarite in fiecare sambata, de la ora 20:00, din 10 octombrie.

Il vom regasi pe primarul Spagoveanu (Radu Tibulca) in puscarie si ramane de vazut la ce metode neortodoxe va apela si daca va reusi acesta sa iasa din spatele gratiilor. Cum lumea fascinanta a satului Gaurenii de Jos nu este nici ea ferita de pandemie, cei de acasa vor avea ocazia sa-i vada pe simpaticii sateni cum reactioneaza in fata temutului virus. Noi tensiuni de cuplu apar intre Mitica (Petronel Gongeanu) si Aurica (Andreea Lodba), clasicele dispute din sanul familiei Eleftereanu evoluand si generand discutii spumoase intre cei doi soti. Nici Ion (Bogdan Burtila) nu are viata usoara alaturi de Maria (Aida Ioana Cojocariu), insa pare ca, dupa indelungi cautari, ajunge sa-si gaseasca vocatia. Alergand dupa noi cuceriri, Cornel (Iulian Mehedint) isi consolideaza reputatia de „latin lover”. Noi provocari apar si pentru Parintele Vasile (Vasile Pantiru) si Dascalul sau, Nelutu (Claudiu Dobrita). Pe langa personajele deja cunoscute vor intra si altele in scena, la fel de savuroase, iar telespectatorii vor avea ocazia sa le cunoasca pe indelete, pe parcursul noilor episoade.

Comicul de situatie si de limbaj, absurdul ce pare sa intervina in fiecare bucatica de scenariu, intriga plina de surprize si personajele excelent articulate de fiecare actor in parte, toate acestea sunt ingrediente care ii vor introduce pe telespectatori intr-o atmosfera relaxata, plina de umor, odata cu vizionarea celui de-al doilea sezon „Moldovenii”.

Nu pierdeti, din 10 octombrie, in fiecare sambata, de la 20:00, comedia la superlativ si o doza uriasa de buna dispozitie, oferite de serialul „Moldovenii”, la Kanal D!