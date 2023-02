Kanal D împlinește 16 ani de când s-a lansat în România și sărbătorește printr-un super concurs! Iată care sunt toți pașii pentru a te înscrie

In articol:

Pe 1 martie 2023 se împlinesc 16 ani de când postul de televiziune Kanal D s-a lansat pe piața media din România. În toți acești ani de existență s-a remarcat ca fiind un adevărat trendsetter, inspirând prin originalitate, îndrăzneală editorială și implicare în viața comunității.

De asemenea, stația și-a îndeplinit cu succes misiunea de a aduce în atenția telespectatorilor divertisment de calitate, informații relevante, producții încântătoare, seriale turcești captivante, reușind să se situeze în top trei televiziuni din România, adesea fiind pe primul loc în audiențe, atât în Prime Time cât și în Day Time.

Astfel că, după 16 ani de la prima emisie, Kanal D vrea să sărbătorească alături de telespectatorii fideli printr-un concurs inedit. Iată care sunt pașii pe care trebuie să-i urmați pentru a fi unul dintre cei 16 câștigători!

Kanal D premiază 16 norocoși cu câte un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei

Cu ocazia aniversării celor 16 ani de la prima emisie în România, Kanal D organizează un concurs de senzație, care se desfășoară în perioada 24 februarie- 1 martie și care are un premiu pe măsură.

Să dați follow paginii de Instagram @kanaldromania

Să lăsați un comentariu la postarea de mai jos cu numele emisiunii preferate de la Kanal D

16 dintre telespectatorii fideli ai postului de televiziune pot câștiga un voucher în valoare de 500 de lei, de la Fashion Days. Tot ce trebuie să faceți este să urmați pașii de mai jos pentru a vă înscrie:

Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 2 martie 2023. Regulamentul concursului îl puteți consulta pe www.kanald.ro

Iată care sunt emisiunile preferate ale vedetelor Kanal D:

Ilinca Vandici:

„Dintre toate productiile de la Kanal D din ultimii 16 ani, Magic Taxi este emisiunea mea preferată, pentru ca asa am inceput calatoria extraordinara la Kanal D, in 2007. Dar nu am cum sa nu adaug si “Bravo, ai stil!”, emisiunea mea de maturitate, din care am invatat enorm!”

Simona Pătruleasa:

„Dintre toate producțiile KanalD din ultimii 16 ani, emisiunea mea preferată rămâne „Asta-i Romania!” Urmaresc in fiecare duminica reportajele emotionante realizate de colegii mei de la „Asta-i Romania!”. Descopar astfel o multime de lucruri interesante, oameni, povesti de viata, un spectacol al Romaniei reale.”

Dan Negru:

„Dintre toate emisiunile KanalD din ultimii 16 ani, producţia mea preferată este „Asta-i Romania!”Îmi place “Asta-i România!” pentru ca, vorba lui Păunescu, dacă nu eram roman, fugeam in România!“

Andreea Mantea:

„Dintre toate producțiile Kanal D din ultimii 16 ani, emisiunea mea preferată este „Casa Iubirii”, pentru ca se intampla in prezent si este despre cel mai frumos sentiment care se poate lega intre oameni. Dar iubesc toate emisiunile pe care le-am prezentat de-a lungul anilor, mi-am pus sufletul in fiecare dintre acestea, pentru ca prin ele am comunicat cu voi, cei din fata micilor ecrane.”

Mihai Ghiță:

„Dupa 16 ani de Kanal D, sunt forte bucuros ca am adus la televizor oamenii, empatia, emotia. La Kanal D, cei de acasa au putut sa vada pentru prima data la televizor prezentatori ca ei, acesta e motivul pentru care apreciez naturaletea prin care colega mea Andreea Mantea reuseste sa aduca firescul in casele oamenilor.”

Ilinca Obădescu:

„Dintre toate emisiunile Kanal D din ultimii 16 ani, producţia mea preferată este „Ce faci in weekend?” Pun suflet in acest proiect plin de informatii si sfaturi utile, locuri uimitoare si experiente de weekend. De noua ani, o realizez cu drag si responsabilitate pentru cei de acasa.”

Cristina Dorobanțu:

„Dintre toate emisiunile Kanal D din ultimii 16 ani, producţia mea preferată este „Bravo, ai stil!” Aceasta emisiune a fost rampa mea de lansare in cariera pe care am visat-o! Ma simt foarte atasata de acest format, in cadrul caruia am invatat atat de multe lucruri!”