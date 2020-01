Vineri, 10 ianuarie, Kanal D s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe doua segemnte de public, conform datelor furnizate de Kantar Media. Astfel, episodul difuzat vineri seara, in intervalul orar 20:00 – 23:15, Kanal D a fost lider de piata, pe targetul National si All Urban.

Kanal D isi consolideaza pozitia de lider de piata in Prime Time! Serialul turcesc “Ma numesc Zuleyha” a plasat postul TV pe primul loc in audiente

Peste un milion si jumatate (1.584.000) de telespectatori din intreaga tara au urmarit vineri seara Kanal D, in medie, in fiecare minut al difuzarii serialului tucesc “Ma numesc Zuleyha”. Minutul de maxima audienta, atins la 21:04, peste 1.8 milioane (1.846.000) de fani ai productiei difuzate la Kanal D urmareau cu sufletul la gura impresionanta poveste de dragoste. Vineri, in Prime Time, aproape 20% din populatia intregii tari era cu ochii pe Kanal D.

Vineri, 10 ianuarie, in intervalul orar 20:00 – 23:15, Kanal D a inregistrat 9,0% rating si 19,9% cota de piata, pe targetul National, si 7,3% rating si 16,9% cota de piata, pe targetul All Urban. Pe targetul Comercial, Kanal D s-a pozitionat pe locul doi in topul audientelor, cu 5,3% rating si 15,5% cota de piata.