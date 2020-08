Grupajul informativ de pranz Kanal D, prezentat de Ilinca Obadescu, s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, in intervalul de difuzare 12:00 – 13:00, pe toate categoriile de public monitorizate.

Peste o jumatate de milion (526.000) de romani au urmarit ieri, in medie, in fiecare minut al difuzarii, informatiile relatate in Stirile Kanal D, de la ora 12:00.

Ieri, in intervalul orar 12:00 – 13:00, Kanal D a devansat statiile concurente, inregistrand 3,0% rating si 18,8% cota de piata, pe targetul National, 2,1% rating si 14,1% cota de piata, pe targetul All Urban, si 1,7% rating si 18,9% cota de piata, pe targetul Comercial.

Minutul de aur, atins la 12:21, a dunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 608.000 de telespectatori din intreaga tara.