Kanal D isi pastreaza suprematia pe toate segmentele de public, cu „Survivor Romania”! Amna a fost nominalizata de Faimosi pentru eliminare, dupa ce echipa rosie a pierdut un joc de imunitate dramatic

Sambata seara, peste doua milioane de romani (2.028.000) din intreaga tara au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii emisiunii, cel de-al doilea joc de Imunitate, succedat de cel de-al doilea Consiliu de nominalizare. 2.583.000 de fani ai show-ului au fost cu ochii pe Kanal D in minutul de aur, inregistrat la 22:05.

„Survivor Romania” a plasat Kanal D aseara pe primul loc, pe toate targeturile monitorizate, cu 11,5% Rating si 24,3% cota de piata, pe targetul National, cu 8,9% Rating si 24,2% cota de piata, pe 18-49 Urban, si cu 9,0%

Rating si 20,3% cota de piata, pe All Urban.

Jocul de imunitate de aseara a fost un duel aprig al fortei fizice, al coordonarii si al rezistentei psihice. O bara uriasa orizontala, mobila, pe care concurentii erau nevoiti sa o impinga pana ce bratele acesteia atingeau doua butoaie incarcate cu apa, rasturnandu-le, le-a pus probleme uriase, atat Faimosilor, cat si Razboinicilor. Accidentarile au curs lant, doi dintre Razboinici, Starlin si Lucian, au avut nevoie de interventia doctorului si transportarea la spital.

Cele doua runde ale duelului, una in care s-a jucat in echipe mixte (o fata si un baiat) si cea de-a doua - joc individual, i-a solicitat pe concurenti la maximum.

Dupa scorul de 6-4 inregistrat in prima runda de Faimosi, Razboinicii au venit puternic din urma, in cea de-a doua runda, si au intors rezultatul final in favoarea lor. Sorin a adus punctul care a schimbat balanta jocului, iar Marilena si-a dat si sufletul pe nisip, in lupta cu Amna, inscriind punctul final si victoria decisiva a Razboinicilor, cu scorul de 10-8.

Cel de-al doilea Consiliu de nominalizare i-a pus pe Faimosi, de aceasta data, in fata deciziei de a-si nominaliza un coechipier.

In urma voturilor, Amna este cea care va intra la „judecata publicului” alaturi de Sorin, din echipa Razboinicilor, nominalizat si el in primul Consiliu de nominalizare. Tot aseara, publicul a avut ocazia sa-si voteze favoritul din echipa Faimosilor, pe durata Consiliului, votul urmand sa fie luat in calcul ulterior, la departajarea de eliminare.

Momente emotionante au avut loc aseara in Consiliu cand Starlin s-a intors alaturi de colegi, surprins ca acestia au reusit sa castige.

Lacrimile de bucurie ale lui Starlin si imbratisarile din echipa Razboinicilor i-au emotionat si pe adversarii lor.

Urmeaza in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod dramatic al luptei din Republica Dominicana, o noua confruntare memorabila dintre Faimosi si Razboinici, marca „Survivor Romania”, la Kanal D!