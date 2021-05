Kanal D, lider absolut de audiență cu “Survivor România”. Peste 2 milioane de telespectatori, cu ochii pe editia de aseara a reality-ului fenomen

Sâmbătă și duminică, Kanal D a fost lider incontestabil de audiență, cu “Survivor România”, reality-ul fenomen a fost urmărit de milioane de telespectatori din întreaga țară.

Sâmbătă, 15 mai, în intervalul de difuzare “Survivor România” (19:59 – 23:59), Kanal D a fost pe primul loc, în topul televiziunilor din România. Stația a înregistrat 8,9% rating și 23,0% cota de piață, pe targetul Național, 7,7% rating și 21,1% cota de piață, pe targetul All Urban, și 7,1% rating și 26,2% cota de piață, pe targetul Comercial.

Ediția de sâmbătă a emisiunii a fost urmărită, în medie, de 1.569.000 de telespectatori din întreaga țară, în fiecare minut al difuzării.

În minutul de aur, atins la 22:22, aproape 2.3 milioane (2.297.000) de fani ai emisiunii urmăreau cu sufletul la gură duelul între Faimoși și Războinici.

Și duminică, 16 mai, Kanal D și-a menținut poziția de lider incontestabil de audiență, pe intervalul de difuzare “Survivor România” (19:58 – 23:49). Astfel, Kanal D a înregistrat 9,8% rating și 20,9% cota de piață, pe targetul Național, 7,8% rating și 18,7% cota de piata, pe targetul All Urban, și 7,3% rating și 22,4% cota de piață, pe targetul Comercial. Editia de aseară, cu jocul de comunicare și eliminarea din echipa Războinicilor a fost urmărită de o medie de peste 1.5 milioane de telespectatori (1.576.000) în fiecare minut al difuzării. Minutul de aur, atins la 21:44, a adunat în fața micilor ecrane, la Kanal D, peste 2 milioane (2.073.000)

de fani.

Razboinicii au mai pierdut 2 coechipieri, Sorin Puscasu si Bogdan Urucu au parasit „Survivor Romania”

„Survivor Romania”, cel mai intens reality show al momentului, a oferit telespectatorilor un carusel de emotii in acest weekend.

Confruntari titanice, atat pe traseele dificile, cat si in interiorul echipelor, eliminari surpriza in lacrimi, bucurie in jocul de comunicare, prin toate aceste stari au trecut concurentii ramasi sa lupte in Republica Dominicana pentru marele premiu.

Sorin Puscasu, unul dintre veteranii echipei razboinicilor, a fost nevoit sa paraseasca „Survivor Romania” din motive medicale.

„Cumva, ma asteptam. Din pacate, nu-mi doream, voiam sa ajung cat mai departe. E foarte greu. Am stat 4 luni jumatate aici, sunt sigur ca as fi putut sa stau mai mult. Psihic, am dat dovadă ca am dus-o destul de bine, fizic se pare ca nu. As fi în stare sa-mi risc piciorul pentru echipa asta, pentru cei care au avut si au incredere in mine, meritau sa ma vada in continuare pe traseu, cu riscul de a ramane cu piciorul acolo.(...) Totul pentru mine a fost pozitiv. Niciodata umorul nu a disparut. Sunt un luptator, nu-mi place sa renunt. Ma bucur ca am ajuns pana aici. Ii respect aproape pe toti, am cunoscut oameni minunati, am cunoscut si oameni pe care nu as vrea sa-i am langa mine uneori", a spus Sorin printre lacrimi, inainte de a-si lua ramas bun atat de la echipa albastra, din care a facut parte, cat si de la adversarii din echipa rosie.

Trei Faimosi si doi Razboinici au intrat la duelul eliminarii. Dupa ce, in primul consiliu de nominalizare, echipa rosie a votat doi coechipieri spre eliminare, Sebastin Chitosca si Stefan Ciuculescu, publicul l-a salvat pe Stefan. Fostul portar l-a nominalizat pe Cosmin Stanciu si Zannidache, plasat pe locul doi in preferintele telespectatorilor, l-a nominalizat pe Cucu. Al doilea joc de imunitate a fost castigat de Faimosi si a fost randul Razboinicilor sa isi nominalizeze un coleg, pe Bogdan Urucu. In consiliul de seara trecuta Albert, cel mai votat Razboinic, a nominalizat-o pe Adelina spre eliminare.

Cel care a parasit competitia „Survivor Romania” a fost Bogdan Urucu care le-a multumit tuturor sustinatorilor sai si coechipierilor de care, desi a petrecut putin timp in jungla din Dominicana, s-a atasat.

"Intr-adevar, imi pare rau ca nu pot sa mai lupt in continuare alaturi de colegii mei si, cumva, i-am lasat stirbi de un om dupa ce ca si asa eram putini. Sper ca le-am facut o parere buna si ca am fost alaturi de ei, atat cat am putut.(...) Mi-am dat seama cat de important este sa apreciem ca avem ce manca si sa putem sa ajutam la randul nostru, atunci cand vom ajunge acasa, oamenii care efectiv nu au ce manca si care traiesc cum am trait noi aici, cu putin, cu ce gasesc", a subliniat razboinicul inainte de a parasi Survivor Romania.