„Teo Show”, emisiunea prezentata Teo Trandafir si Bursucu, la Kanal D, se afla pe primul loc in preferintele telespectatorilor, fiind urmarita de sute de mii de romani la fiecare difuzare.

Kanal D, lider absolut de audienta cu „Teo Show”!

Luni, 22 iunie, Kanal D s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, cu „Teo Show”, pe toate categoriile de public monitorizate, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Aproape o jumatate de milion de fani (456.000) au urmarit editia de ieri a show-ului, in medie, in fiecare minut al difuzarii. Minutul de aur (15:00) a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 677.000 de telespectatori din intreaga tara.

​Ieri, in intervalul orar 15:00 – 17:00, Kanal D si-a adjudecat pozitia de lider de piata, inregistrand 2,6% rating si 13,1% cota de piata, pe targetul National, 2,4% rating si 11,5% cota de piata, pe targetul All Urban, si 1,7% rating si 15,2% cota de piata, pe targetul Comercial.