Kanal D, lider absolut de audienta cu “Teo Show”

Kanal D a fost lider absolut de audienta cu editia de ieri a emisiunii “Teo Show”, statia s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, conform datelor furnizate de Kantar Media. Show-ul de divertisment prezentat de Teo Trandafir si Bursucu a fost urmarit marti, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste 658.000 de romani din intreaga tara.

Marti, in intervalul orar 15:00 – 17:00, Kanal D a fost pe primul loc in topul audientelor, cu 3,7% rating si 15,4% cota de piata, pe targetul National, 2,7% rating si 11,6% cota de piata, pe targetul All Urban, si 1,6% rating si 11,5% cota de piata, pe targetul Comercial.

Minutul de aur, atins la 16:44, peste 786.000 de telespectatori din intreaga tara urmareau cu interes emisiunea “Teo Show”.