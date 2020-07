Kanal D, lider absolut de audienta cu „Teo Show”!

Miercuri, 22 iulie, Kanal D s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, cu „Teo Show”, pe toate categoriile de public monitorizate, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Peste 600.000 de romani din intreaga tara au urmarit editia de ieri a show-ului, in medie, in fiecare minut al difuzarii. Minutul de aur (15:00) a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 827.000 de fani ai emisiunii de la Kanal D.

Ieri, in intervalul orar 15:00 – 17:00, Kanal D si-a adjudecat pozitia de lider de piata, inregistrand 3,4% rating si 15,7% cota de piata, pe targetul National, 1,8% rating si 15,5% cota de piata, pe targetul Comercial, si 2,4% rating si 11,3% cota de piata, pe targetul All Urban.

Printre invitatii editiei de ieri “Teo Show” s-au numarat Denise Rifai, vedeta Kanal D, care a povestit despre copilaria petrecuta in Romania si Iordania, cantareata Bella Santiago, care si-a demonstrat abilitatile culinare, direct in platoul emisiunii, dar si Ioana Ginghina, care a povestit despre experientele din recenta vacanta din Grecia.