Kanal D, lider absolut pe podiumul audientelor, cu „Survivor Romania”

ian 29, 2021 Autor: Cristina Ionela

Cifre de top, si aseara, a inregistrat „Survivor Romania”, pozitionand Kanal D pe primul loc in audiente, pe toate targeturile monitorizate. La nivelul publicului din intreaga tara, reality-ul a inregistrat 11,5% Rating si 25,3% cota de piata, pe targetul Comercial – 8,6% Rating si 26,3% cota de piata, iar la orase, 9,8% Rating si 23% cota de piata. Peste doua milioane de telespectactori (2.024.000) au urmarit, in medie, aseara, in fiecare minut al difuzarii show-ului, evenimentele intense petrecute in Republica Dominicana, minutul de aur, inregistrat la 21:20, tinand in fata micilor ecrane 2.465.000

de fani ai emisiunii.

Aseara, la „Survivor Romania”, s-au consumat jocul de recompensa si cel de „cunoastere si perspicacitate”. Cel pentru recomensa i-a solicitat la maximum atat pe reprezentantii echipei rosii, cat si pe cei ai echipei albastre. Echipa Razboinicilor a iesit invingatoare cu scorul de 10-6 si si-a adjudecat premiul constand in perne pentru toti membrii echipei, pe care acestia le vor putea folosi timp de o saptamana. Marilena a fost cea care a adus victoria echipei sale, rivala sa pe traseu fiindu-i Georgiana.

Aseara, Daniel Pavel, prezentatorul reality-ului, a anuntat si pentru ce se vor bate Faimosii si Razboinicii in urmatorul joc de recompensa. Inedit este faptul ca publicul alege aceasta recompensa, votand timp de o zi de la momentul anuntului, pe pagina oficiala de Instagram a emisiunii, survivorromania.oficial, fie premiul constand in trei kilograme de cartofi, fie plasa de pescuit.

Razboinicii au iesit invingatori si la cel de-al doilea joc al serii, cel de „cunoastere si perspicacitate”, cu scorul de 5-4; victoria le-a adus membrilor echipei albastre cate o delicioasa felie de tort.

In aceasta seara, de la ora 20:00, la „Survivor Romania” se da batalie de Imunitate. Pe concurentii din ambele echipe ii asteapta momente dificile si presiune uriasa pe traseu. Nu pierdeti o noua fila din batalia epica intre Faimosi si Razboinici, in aceasta seara, la „Survivor Romania”, reality-ul revolutionar, prezentat de Daniel Pavel, la Kanal D.

Sursa: Kantar Media Romania

28.01.2021