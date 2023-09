Kanal D, lider de audiență cu reality show-ul “Casa iubirii”

Reality show-ul matrimonial “Casa iubirii”, prezentat de Andreea Mantea, se menține spectaculos în audiențe, fiecare ediție a emisiunii adună în fața micilor ecrane, la Kanal D, sute de mii de fani, care urmăresc parcursul concurentilor aflați în căutarea sufletului pereche.

Conform datelor furnizate de Kantar Media, editia de marti a emisiunii “Casa iubirii” a plasat Kanal D pe primul loc în topul televiziunilor din România.

Astfel, editia prezentată sambata de Andreea Mantea, în intervalul 16:30 – 19:00, a poziționat Kanal D lider de piață, pe toate categoriile de public monitorizate.

Ieri, în intervalul orar menționat, Kanal D a detronat celelalte stații concurente, înregistrând 2,0 puncte de rating si 16,4% cota de piata, pe targetul Comercial (21-54 Nat ABCD), 2,8 puncte de rating si 14,7% cota de piata, pe targetul National, si 2,7 puncte de rating si 12,8% cota de piata, pe targetul All Urban.

Aproape o jumatate de million (482.000) de fani din intreaga tara ai emisiunii au urmarit ieri, in fiecare minut al difuzarii, editia emisiunii “Casa iubirii”, in intervalul orar 16:30 – 19:00. Minutul de aur, atins la 16:30, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D 595.000 de telespectatori fideli.

Tot ieri, si prima parte a emisiunii, difuzata in intervalul orar 10:00 – 12:00 a clasat Kanal D pe primul loc, pe targetul National.

Astfel, statia TV a fost lider de piata, in intervalul orar mentionat, in randul publicului din intreaga tara.

In intervalul de difuzare 10:00 – 12:00, Kanal D a fost lider de piata marti, inregistrand 1.9 puncte de rating si 15,6% cota de piata, pe targetul National.