Kanal D, lider de audienta cu serialul Ma numesc Zuleyha

Joi, 2 iulie, Kanal D a fost lider de audienta cu serialul „Ma numesc Zuleyha”, detronand statiile concurente, atat la nivelul intregii tari, cu o cota de piata de 24,1%, cat si la nivelul populatiei dela orase, cu un market share de 21,6%.

Episodul de aseara al serialului „Ma numesc Zuleyha”, difuzat in intervalul orar 20:00 – 22:00, a fost urmarit in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste 1.334.000 de telespectatori din intreaga tara. Minutul de maxima audienta, atins la 21:50, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 1.743.000 de romani.

Citeste si: Duminica, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”, Garile litoralului romanesc – locuri sinistre pentru turistii romani si straini

Joi, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a inregistrat 7,6% rating si 24,1% cota de piata, pe targetul National, si 7,2% rating si 21,6% cota de piata, pe targetul All Urban. In ceea ce priveste audienta inregistrat la nivelul populatiei d ela orase, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani, Kanal D s-a plasat pe locul secund, cu 3,6% rating si 17,8% cota de piata, la o diferenta considerabila fata de urmatorul post clasat (52.000 de telespectatori).