Kanal D, lider de piață, cu “40 de întrebări cu Denise Rifai”. Dezvăluirile lui Mădălin Voicu, urmărite de aproape un milion de telespectatori din întreaga țară “Asta cred că e mult mai important decât să număr banii”

Dezvăluirile făcute de Mădălin Voicu au fost urmărite de o medie de 443.000 de telespectatori din întreaga țară, în fiecare minut al difuzării, conform datelor furnizate de Kantar Media. În ceea ce privește targetul Național, Kanal D s-a plasat pe locul secund, la o diferența foarte mică față de liderul de piață.

Ieri, în intervalul 23:20 – 25:40, Kanal D a fost lider de piață, pe targetul All Urban, cu 2,8% rating și 14,7% cota de piață.

Pe targetul Național, stația a înregistrat 2,5% rating și 14,0% cota de piață. Minutul de aur, atins la 23:20, a adunat în fața micilor ecrane, la Kanal D, aproape un milion de telespectatori (923.000) din întreaga țară.

Mădălin Voicu a oferit aseară, în cadrul interviului maraton de la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, o serie de mărturisiri legate de copilărie, carieră, dar și dramale prin care a trecut de-a lungul vieții și care l-au marcat profund. Mădălin Voicu a vorbit despre averea sa și a făcut lumină, pe baza speculațiilor din presă, legate de valoarea imobilelor pe care acesta le-ar deține.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

“Niciodată nu am vrut să par nici mai sărac, nici mai bogat. Problema este că eu am făcut mai multe case și am rămas fără, în urma unor despărțiri și divorțuri. M-am întors în casa părintească, la mama, nu am nicio proprietate în acel imobil, care spuneți că valorează 2 milioane de euro, nu știu cum a fost evaluat(…). Eu nu sunt proprietar al niciuneia dintre clădirile pe care le-am cumpărat în timp, le-am oferit și am rămas singur. Ca dovadă, în afară de ceasurile pe care, desigur, sunt pasionat să le colecționez, din care au mai rămas doar 3, pentru că a trebuit să le vând, nu pot să mă laud că sunt un om bogat. Nu sunt sărac, zic eu, pentru că am sufletul bogat. Mă mulțumesc! Copiii sunt sănătoși, toată lumea e în regulă, asta cred că e mult mai important decât să număr banii”, a spus Mădălin Voicu.

Invitatul de aseară, de la “40 de întrebări cu Denise Rifai” a vorbit despre suferința provocată de moartea fiului său și despre relația cu divinitatea.

“ Am fost trist… am avut trei mari suferințe, în timpul vieții mele: moartea lui Ioan, moartea bunicii și cea a tatălui meu, care m-au marcat. Într-un fel, Dumnezeu te întărește (…). Sunt un om care îl are pe Dumnezeu în el, nu vorbesc despre El, nu fac caz de El (…). Dumnezeu este o chestie de intimitate, de bucurie care mă hrănește și mă și ține în putere”, a adăugat acesta.

Despre Mădălin Voicu se cunoaște că a fost căsătorit cu Adriana Voicu timp de 23 de ani, cu care are împreună 2 copii, pe Ioana și pe Tudor. Divorțul s-a pronunțat în 2010, iar presa a scris că separarea a fost, de fapt, doar o formalitate pentru că Mădălin Voicu avea o relație de mai mulți ani cu o femeie, următoarea sa soție, pictoriță Carmen Olteanu. Pe lângă cele două mariaje despre care deja se știe, presa a scris că a mai fost căsătorit o dată, cu Cristina Popescu, ea ar fi fost, de fapt, prima soție, și nu Adriana Voicu. Mădălin Voicu a oferit lămuriri despre această istorie de presă cu privire la mariajele sale.

“ De 3 ori am fost căsătorit. Cristina, Adriana, iar mai apoi Carmen Olteanu. Nu mai am timp să mă însor sau să mai fac copii pentru că nu știu dacă mai apuc să îi cresc. Nu regret nimic pentru că dacă s-a întâmplat să sufăr sau să am alte necazuri este din cauza mea pentru că am fost credul și prost… Nu am de reproșat nimic niciuneia dintre ele”, a spus Mădălin Voicu.