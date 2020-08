Kanal D, lider de piata, in Prime Time, cu emisiunea “Roata Norocului”

Bursucu si Ana-Maria Barnoschi, prezentatorii emisiunii Roata Norocului

Show-ul de divertisment prezentat de Bursucu si Ana-Maria Barnoschi a plasat aseara Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe doua categorii de public monitorizate, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Ieri, in intervalul orar 20:00 – 22:10, Kanal D a fost lider de piata, cu 6,7% rating si 17,6% cota de piata, pe targetul National, si 5,4% rating si 14,4% cota de piata, pe targetul All Urban. Editia de aseara a emisiunii “Roata Norocului” a fost urmarita in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste 1.175.000 de romani din intreaga tara. Minutul de aur, atins la 22:04, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 1.7 milioane (1.705.000) de telespectatori din intreaga tara.