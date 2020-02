Silvia Ionita, prezentatoarea principalului jurnal de stiri Kanal D, a urcat pe scena joi, 21 februarie, pentru a ridica distinctia "Mesagerul Binelui" oferita Kanal D de SOS Satele Copiilor, in cadrul primei editii a Galei Recunostintei, pentru campania „Donator de viitor", derulata in 2019, un demers emotionant, in sprijinul copiilor aflati in dificultate, dar si al familiilor acestora.

"Suntem fericiti ca putem oferi copiilor incercati de viata, de la varste fragede, un viitor. Emotia mea este cu atat mai mare cu cat am fost in SOS Satele Copiilor si am vazut cu cata dragoste sunt crescuti, indrumati si sprijiniti copiii de catre mamele SOS. Cu totii ne putem implica in destinul acestor micuti aflati in dificultate pentru a le da sansa la o viata implinita", a declarat indragita prezentatoare.

In cadrul galei au fost evidentiate importante companii, dar si oameni simpli care se implica activ in bunastarea copiiilor aflati in ingrijire in SOS Satele Copiilor din intreaga tara.

Citeste si: Kerem Alıșık, din „Ma numesc Zuleyha”: ”Am avut de infruntat multe prejudecati”

Citeste si: Moment socant aseara, la “Survivor Romania”

Citeste si: Florentina Opris, o femeie implinita. "Timpul vindeca!”

Kanal D – „Mesagerul Binelui”, distinctie primita in cadrul Galei Recunostintei, organizata de SOS Satele Copiilor

Campania „Donator de viitor", derulata de Stirile Kanal D si SOS Satele Copiilor Romania, a reprezentat un demers emotionant, venit in sprijinul copiilor aflati in dificultate, dar si al familiilor acestora.

In satele SOS, copiii, preluati din situatii dificile, isi traiesc firesc copilaria, alaturi de mamele SOS si de fratii „sociali” si bilogici. Pe langa asigurarea locuintei si a hranei, copiii primesc educatia potrivita varstei lor si sprijin permanent. Echipa Stirilor Kanal D a vizitat cele trei sate SOS din Bucuresti, Cisnadie si Hemeius, precum si una dintre comunitatile vulnerabile din programele SOS, realizand o serie de reportaje impresionante, difuzate in cadrul Stirilor Kanal D.

Cu un singur SMS, la 8844, cu textul MAMA, oamenii cu inima mare pot dona in continuare 2 Euro, lunar, devenind ajutorul constant al copiilor, pentru ca acestia sa aiba sansa la o viata implinita. De asemenea, pot dona 4 Euro, lunar, trimitand SMS la 8864, cu textul MAMA.

Mai multe detalii despre activitatile SOS Satele Copiilor si detalii despre modalitatile in care doritorii pot ajuta copiii aflati in situatii de risc, puteti afla accesand pagina https://www.sos-satelecopiilor.ro/

Kanal D s-a implicat in permanenta in viata comunitatii si a devenit un promotor al actiunilor ce sustin categorii sociale vulnerabile, dar si domenii de activitate complexe, cu impact major in viata cetateanului, precum educatia si sanatatea.