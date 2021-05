Kanal D, pe primul loc, cu „Asta-i Romania!”, la nivelul intregii tari si la orase

Duminica, 23 mai, emisiunea “Asta-i Romania!” a fost prima optiune a telespectatorilor romani din intreaga tara, dar si in randul publicului de la orase, pozitionand postul TV Kanal D pe primul loc in preferintele acestora, la nivel National si pe targetul All Urban, conform datelor furnizate de Kantar Media Romania.

Ieri, in intervalul orar 14:30 – 16:00, emisiunea “Asta-i Romania!” a pozitionat Statia TV Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, acumuland un rating de 3,9%, si o cota de piata de 16,1%, pe targetul National; pe targetul All Urban, statia TV a inregistrat 2,5% puncte de rating si 11,6%

cota de piata.

681.000 de telespectatori au urmarit, ieri, Kanal D, in intervalul sus-mentionat, minutul de aur fiind inregistrat la ora 15:36, cand aproape 1 milion de romani (919.000), s-au aflat in fata micilor ecrane, urmarind subiectele prezentate, in cadrul emisiunii „Asta-i Romania!”, prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.