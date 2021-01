Kanal D, pe primul loc in audiente, cu emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”

Marti, 19 ianuarie, Kanal D s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania cu emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”. Editia de aseara, care l-a avut ca invitat pe Cristi Borcea, celebrul om de afaceri roman, a pozitionat statia Kanal D pe locul I, atat la nivelul intregii tari, cat si la orase, conform datelor furnizate de Kantar Media Romania. Astfel, pe targetul National, in intervalul difuzarii emisiunii, Kanal D a acumulat 4,6% puncte rating si 15,3% cota de piata, iar pe targetul All Urban, statia a inregistrat 3,8% puncte de

rating si 12,7% cota de piata.

806.000 de telespectatori din intreaga Romanie au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai” in intervalul sus-mentionat, minutul de aur fiind inregistrat la 22:16, cand 1.268.000 de privitori s-au aflat in fata televizoarelor, urmarind editia care l-a avut ca invitat pe omul de afaceri Cristi Borcea.

“Nu le-am cumparat tacerea sotiilor mele pentru ca pentru ele, exista Dumnezeu si eu. (…) Eu le dau <oxigenul>, eu le tin pe toate, copiii au cele mai bune conditii, si n-am de ce sa le cumpar tacerea. Copiii mei au pe numele lor tot ceea ce le trebuie, si ele sunt <condamnate> sa se poarte frumos cu mine si cu copiii, si sa-si vada in primul rand de copii (…)”, a fost raspunsul direct oferit aseara de Cristi Borcea, la intrebarea “Le-ati cumparat tacerea sotiilor dumneavoastra?”,una dintre cele 40 la care omul de afaceri a trebuit sa raspunda in fata jurnalistei Denise

Rifai si a telespectatorilor.