​Kanal D, pe primul loc cu editia emisiunii “Asta-i Romania!”

Editia de duminica a emisiunii de reportaje “Asta-i Romania!” a plasat Kanal D pe primul loc pe podiumul audientelor, telespectatorii au ales ca prima optiune materialele din emisiunea prezentata de Mihai Ghita. Ieri, pe parcursul difuzarii “Asta-i Romania”, Kanal D s-a pozitionat pe primul loc in topul televiziunilor, atat pe targetul National, cat si All Urban.

​Kanal D, pe primul loc in preferintele publicului cu editia de duminica a emisiunii “Asta-i Romania!”

Peste 593.000 de romani din intreaga tara au urmarit in medie, in fiecare minut al difuzarii, emisiunea “Asta-I Romania!”. Minutul de maxima audienta, atins la 15:05, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 762.000 de fani.

Duminica, in intervalul orar 14:30 – 16:00, Kanal D a fost lider de audienta pe doua segmente de public, inregistrand 3,4% rating si 12,4% cota de piata, pe targetul National, si 2,0% rating si 8,2% cota de piata, pe targetul All Urban.

Unul dintre subiectele care au starnit interesul telespectatorilor in editia de duminica a emisiunii “Asta-I Romania!” a fost prezentarea cazului cutremurator de sclavie din Maramures, ce a socat o tara intreaga. Asemeni intamplarilor care au facut inconjurul lumii, in celebrul caz Berevoiesti, Arges, si de data aceasta a fost vorba despre sclavi si de stapanii lor care fac legea, la vedere, fara nicio teama de lege, de autoritati.