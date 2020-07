Distinctia a fost oferita Stefaniei Mitrache, Digital&TV Sales Director Kanal D, pentru succesul profesional, aptitudinile manageriale si determinare in atragerea celor mai bune rezultate intr-un segment de piata foarte competitiv.

Printre invitatii la prestigiosul eveniment s-a aflat si Cosmin Cernat, vedeta Kanal D.

“Sunt foarte mandra ca am primit aceasta recunoastere, este meritul intregii echipe Kanal D, careia tin sa ii multumesc pe aceasta cale. Sunt convinsa ca impreuna vom reusi sa aducem, in continuare, cele mai bune solutii pentru clientii si partenerii nostri. Kanal D este un jucator important pe piata media din Romania, care se remarca prin rezultate spectaculoase inregistrate si printr-o crestere constanta, de la an la an”, a spus Stefania Mitrache, Digital&TV Sales Director Kanal D.

Kanal D este unul dintre cei mai performanti jucatori pe piata media din Romania; statia si-a consolidat pozitia in top trei televiziuni din Romania prin intermediul unei strategii de comunicare foarte bine articulate a valorilor bradului si a continutului emisiunilor difuzate.

In 2019, Kanal D se plasa pe primul loc la nivel National, in Day Time, in intervalul [%20%20]11:00 -15:00, inregistrand o cota de piata de 15,1%. De asemenea, suprematia la nivel National, in Day Time, a continuat si in 2020, [%20%20]de luni pana vineri, in acelasi interval orar, statia acumuland o cota de piata de 16,5%.