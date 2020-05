Serialul turcesc “Ma numesc Zuleyha” a plasat Kanal D pe primul loc in clasamentul audientelor, aseara, la nivelul publicului din intreaga tara si de la orase, conform cifrelor furnizate de Kantar Media Romania. Astfel, in intervalul difuzarii productiei (20:00-22:00), statia a inregistrat 10,0% Rating si 21,5% cota de piata, pe targetul National, si 8,2% Rating si 19,0% cota de piata, pe All Urban.

1 751.000 de telespectatori au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, serialul, iar minutul de aur, inregistrat la 21:13, a tinut in fata micilor ecrane peste doua milioane de fani ai serialului (2.059.000).

Incepand de saptamana viitoare serialul “Ma numesc Zuleyha” va putea fi urmarit cinci zile pe saptamana, de luni pana vineri de la ora 20:00. Modificarea in grila vine in contextul in care semifinalele “Survivor Romania” vor fi difuzate in acest weekend, sambata si duminica (23 mai, 24 mai), urmand ca Finala “Survivor Romania” sa fie difuzata pe 30 mai. Astfel ca serile de luni si marti vor face loc serialului turcesc “Ma numesc Zuleyha” care a cucerit deja milioane de privitori.