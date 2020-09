Divertismentul a fost la puterea aseara, Kanal D s-a clasat pe primul loc, cu emisiunea “Roata Norocului”, conform datelor furnizate de Kantar Media. Divertismentul a fost la puterea aseara, Kanal D s-a clasat pe primul loc, cu emisiunea “Roata Norocului”, conform datelor furnizate de Kantar Media. Duminica, in Prime Time, Kanal D a devansat celelalte statii, clasandu-se pe primul loc in topul televiziunilor, atat la nivelul intregii tari, cat si la orase. Editia de aseara a show-ului, cu Anca Ciota, vedeta Kanal D, si sotul ei, artistul Phelipe invitati, a acumulat o cota de piata de peste 20% la nivelul populatiei din intreaga tara.

Ieri, in intervalul 20:00 – 22:00, Kanal D a fost lider de piata cu emisiunea prezentata de Bursucu si Ana-Maria Barnoschi, inregistrand 5,8% rating si 16,2% cota de piata, pe targetul All Urban, si 7,8% rating si 20,1% cota de piata, pe targetul National.

Peste 1.3 milioane (1.364.000) de romani din intreaga tara au urmarit ieri, in medie, in fiecare minut al difuzarii emisiunea “Roata Norocului”. Minutul de aur, atins la 21:51, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, 1.799.000 de fani din intreaga tara.