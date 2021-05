Kanal D si Radio Impuls, premiate la Gala “Brand Excellence Hall of Fame Awards 2021”

In cadrul celei de-a doua editii “Brand Excellence Hall of Fame Awards 2021”, organizate de Business Arena Magazine, Kanal D si Radio Impuls au fost premiate pentru performanta si recunoastere a meritelor inregistrate, in domeniul lor de activitate.

Kanal D a primit distinctia pentru “Excelenta in Televiziune”, pentru contributia remarcabila a statiei TV la crearea unei industrii de televiziune puternice, obtinand in acelasi timp un grad ridicat de vizibilitate, intr-un sector extrem de competitiv.

Premiul “Award for Excellence in Television Industry” a fost ridicat de Cosmin Cernat, vedeta Kanal D.

„ Aceste premii ne onoreaza si ne obliga ca, in continuare, sa fim trendsetteri in acest domeniu competitiv, sa fim atenti la nevoile publicului si sa oferim productii care sa adune in fata micului ecran toata familia. Kanal D este in topul preferintelor publicului, o confirma audientele, si pentru acest lucru le multumim telespectatorilor care zi de zi ne urmaresc ”, a spus Cosmin Cernat.

Citeste si: Albia râului sfânt din India, Gange, este plină de cadavrele celor decedaţi de COVID-19 – GALERIE FOTO- bzi.ro

De asemenea, in cadrul Galei de aseara Radio Impuls a fost premiat pentru cresterea spectaculoasa in audiente. Studiul de audienta radio al valului trei din 2020 reconfirma trendul ascendent Radio Impuls, conform IMAS – Marketing si sondaje SA si Mercury Research S.R.L.

. Statia Radio Impuls a inregistrat cea mai mare crestere a cotei de piata, in top 15 radio-uri din Bucuresti, pe targetul Comercial, cu o crestere a cotei de piata de +120%, fata de valul doi, in 2020.

In cei peste 14 ani de existenta pe piata media din Romania, Kanal D a inregistrat o crestere spectaculoasa si s-a impus ca un adevarat trendsetter in peisajul mediatic.

Formate fenomen revolutionare precum „Bravo, ai stil!”, “Survivor Romania”, “40 de intrebari cu Denise Rifai”, serialele turcesti, abordarea inovativa a Stirilor au facut din Kanal D un model pentru competitorii sai si au creat alternative interesante si relevante de consum pentru categorii diverse de telespectatori. Kanal D a generat continut remarcabil de-a lungul anilor, consolidandu-si pozitia de jucator important in top trei televiziuni generaliste din Romania.

Incepand din martie 2019, odata cu aniversarea a 12 ani de emisie a televiziunii Kanal D pe piata din Romania, Dogan Media face un semificativ pas strategic si isi imbogateste portofoliul cu o componenta importanta de business:

Distribuie pe:







Radio Impuls, o retea cu acoperire in cele mai importante orase, precum Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Sibiu, Timisoara, Tulcea, Brasov, Bacau, Rasnov, Bistrita, Craiova, Targu Mures si Aiud. Radio Impuls este o retea comerciala care difuzeaza hituri contemporane si care se adreseaza unui public urban, cool, dornic sa asculte muzica buna si entertainment de calitate.