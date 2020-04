In articol:

Andrei, fără cuvinte după eliminarea Karinei

Doua Razboinice, Lola Crudu si Karina Fetica au ajuns la duel impotriva Elenei Ionescu, cea care s-a autopropus dupa ce Faimosii au pierdut meciul de protectie de luni seara. Votul publicului a eliminat-o din concursul Survivor Romania pe Karina. S-au consumat scene extrem de emotionante, aseara, in Consiliul de eliminare.​

Cuplul format din Andrei Ciobanu si Karina Fetica e nevoit sa se rupa o perioada, razboinicul ramanand fara aliata de baza in lupta pentru marele premiu. Tensiunile din tabara rosie au scazut in intensitate si fragila pace i-a dus pe concurenti spre victorie. Punctul decisiv a fost adus de Elena.

Citeste si: Klaus Iohannis, atac dur la adresa PSD: „Este inadmisibil unde s-a ajuns! Marele PSD se luptă să dea Ardealul ungurilor”

Daca Elena si Lola sunt deja obisnuite ale consiliilor de eliminare; Elena s-a aflat la a saptea nominalizare, iar Lola a fost propusa pentru eliminare de patru ori, Karina a fost extrem de emotionata, fiind prima data cand s-a aflat in aceasta postura. Frumoasa blonda a marturisit ca a simtit ca asa vor sta lucrurile si i-a lasat iubiului sau o lista cu ce trebuie sa ii aduca atunci cand aceasta competitie se va incheia si pentru el.

"Sunt momente grele. As vrea sa spun tot timpul ca imi este usor si ca ma voi obisnui cu aceasta stare. Intotdeauna emotiile sunt diferite, sunt mai apasatoare, e o incarcatuta pe care nu am cum sa o descriu. Sunt nominalizata cu doua adversare puternice, cu care am impartit multe trasee si cu care am legat si prietenii frumoase in acest concurs", a declarat Elena.

Când se vor disputa jocurile individuale?

Anuntul care a indicat-o pe Karina ca cea care va parasi Survivor Romania l-a lasat fara cuvinte pe Andrei, ai carui ochi s-au umplut de lacrimi. Razboinica le-a adresat telespectatorilor si colegilor ei cuvinte pline de emotie.

"Simt fericire! Mi-am dovedit mult mai multe decat am sperat vreodata! Acum doi ani daca imi spunea cineva ca o sa ajung aici, din postura in care eram atunci, i-as fi spus ca este nebun. Acum ma bucur ca am putut sa fac parte din aceasta experienta.

Tot ce s-a intamplat aici o sa imi ramana in minte mult timp de acum incolo. Am ajuns pana departe si ma bucur ca am rezistat atata si nu am plans de foame si nu am dat in oameni. Am trecut prin toate starile. Cred că am ramas fara cuvinte. Rareori mi se intampla. Sper sa fie cat mai multi razboinici in finala."

Dan Cruceru, prezentatorul show-ului Survivor Romania, a anuntat aseara, la finalul jocului de aseara, cum se vor derula eliminarile si cand vor incepe jocurile individuale, in masura in care Marea Finala se apropie cu pasi repezi.

Citeste si: Bianca Drăgușanu îl domină pe Alex Bodi în relația lor? Fanii lui Bodi sunt revoltați: „Cu ce te-o fi șantajat de-ai luat-o la tine acasă? Pare că te trage în jos hrănindu-se cu energia ta”

Citeste si: Smecherul cu cinci clase din Harlau care a injurat Politia pe Facebook a fost arestat: "Daca handicapatul de sef e prost"

, a spus prezentatorul.